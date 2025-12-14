Báo in ngày 14-12: Bảo đảm công bằng, thu hẹp chênh lệch

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác

- Kiến tạo thể chế phát triển (trang 2): Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 13-12.

- Milan: Phận người xa xứ giữa kinh đô tráng lệ (trang 4): Tôi đã đi châu Âu nhiều lần nhưng hiếm có chuyến đi nào đem đến sự quan sát và chiêm nghiệm khó quên như Milan.

- Sứ giả của yêu thương (trang 5): Là cán bộ Đoàn năng nổ và nhiệt huyết, Phan Văn Đức khởi xướng nhiều mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực, với những cách làm sáng tạo.

- CA - NHẠC SĨ BÙI CÔNG NAM: Tôi tin vào chữ duyên trong âm nhạc (trang 7): Bùi Công Nam luôn lấy nụ cười để giao lưu cùng khán giả

-Những "vết sẹo" khó lành (trang 15): Nơi pháp đình, chuyện thắng - thua của người lớn vô tình khắc lên tâm hồn con trẻ những vết sẹo khó lành.

- Tự động hóa - "chìa khóa" tăng tốc sản xuất (trang 11): Xây dựng nhà máy thông minh phải bắt đầu từ quy trình sản xuất tinh gọn

- Quan sát và bình luận: Đồng sàng dị mộng (trang 16): Mỹ hiện coi các đồng minh châu Âu là gánh nặng tài chính, cản trở Washington theo đuổi lợi ích chiến lược.