Báo in ngày 14-4: Đừng để người lao động thiệt quyền lợi

Báo in ngày 14-4

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 14-4 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Biến Nghị quyết thành hành động thực chất (Trang 8)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không dừng ở quán triệt mà phải tạo chuyển biến rõ rệt. Nghị quyết chỉ có giá trị khi đi vào đời sống, đo bằng kết quả cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Việt Nam - Slovakia: Đối tác Chiến lược (Trang 2)

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Slovakia

Loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết (Trang 3)

Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-4, các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Hàng không Việt Nam chạm chuẩn vàng châu Âu (Trang 5)

Đây không chỉ là cột mốc mà còn là bước tiến quan trọng, nâng chuẩn năng lực kỹ thuật của toàn ngành hàng không quốc gia

Lời giải "chuẩn" trọng tài (Trang 11)

Đông Nam Á và Nam Á không có sự góp mặt của trọng tài tại FIFA World Cup 2026

Bước đi cần thiết (Trang 13)

Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 không chỉ đơn thuần là thay đổi các con số phạt tiền, mà là một cuộc cách mạng trong tư duy quản lý trật tự giao thông

Ở nơi lời tiễn biệt hóa sự sống (Trang 14)

Vào ngày quyết định hiến tạng con gái, một cuộc tiễn biệt lặng lẽ mà xúc động đã diễn ra trong phòng mổ

Hình ảnh điểm đến thân thiện (Trang 15)

Làm mới hình ảnh du lịch không phải là câu chuyện một sớm một chiều, mà là quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ

