Báo in ngày 16-8: Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 16-8-2025





- Nhanh chóng chi trả chế độ cho người nghỉ việc (Trang 3)

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan nhanh chóng chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm chi trả ngay sau khi có quyết định nghỉ việc do sáp nhập

- "Mặt trận số" là đòi hỏi cấp thiết (Trang 2)

"Mặt trận số" sẽ là bộ công cụ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và sẵn sàng phục vụ vì dân

- Phát triển bằng nội lực (Trang 5)

Nhiều phường, xã của TP HCM xác định thế mạnh của địa phương cùng sự đồng lòng của người dân là những yếu tố quan trọng trong phát triển

- 80 NĂM RỰC RỠ CHIẾN CÔNG (*): Phá "ổ vũ khí" lớn nhất nước (Trang 6)

Chuyên án khép lại với hàng chục đối tượng bị bắt, toàn bộ số vũ khí bị thu giữ, ngăn chặn nguy cơ gieo rắc chết chóc ra cộng đồng

- Người mang ánh sáng cho trẻ em (Trang 15)

Bác sĩ Phạm Thị Minh Châu tận tụy đi gieo ánh sáng, trao kỹ năng sống cho từng trẻ em, thanh thiếu niên khiếm thị

- TP HCM: Hình thành 4 khu thương mại tự do (Trang 10)

Hiện đã có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến đề án xây dựng 4 khu thương mại tự do của TP HCM

- Bóng đá TP HCM tìm lại hào quang (Trang 8)

CLB Công an TP HCM sẽ khởi đầu mùa giải V-League 2025-2026 bằng màn tiếp đón CLB Hà Nội trên sân nhà Thống Nhất lúc 19 giờ 15 phút ngày 16-8 (FPT Play)

- Đóng viện phí cho người lạ (Trang 14)

Hành động đẹp này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tiếp thêm tinh thần vượt qua nỗi đau bệnh tật cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

- Khách hàng bớt e dè với xăng E10 (Trang 11)

Việc chuyển sang sử dụng xăng E10 sẽ có tác động tốt tới môi trường hơn so với xăng khoáng thông thường

- Trẻ nhỏ mâu thuẫn và cái "đầu nóng" của phụ huynh (*): Giáo dục nhân cách là vắc-xin cho văn hóa ứng xử (Trang 12)

Để khắc phục văn hóa ứng xử xuống cấp, cần tập trung vào giáo dục nhân cách và đối thoại

- Vòng lao lý từ những cuộc tình "tự nguyện" (Trang 13)

Sự thiếu hiểu biết pháp luật đã biến những mối tình "tự nguyện" với trẻ vị thành niên thành bi kịch

- Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước ngành (Trang 7)

Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị, nhóm, ngành góp phần hài hòa lợi ích, tạo sự gắn kết giữa các bên

- Hiệp ước chống ô nhiễm nhựa gặp khó (Trang 16)

Thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mới mỗi năm và con số này có thể tăng khoảng 70% vào năm 2040 nếu không có thay đổi về chính sách

