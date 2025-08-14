Báo in ngày 14-8: Chương mới tươi sáng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Báo in ngày 14-8

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 14-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

TP HCM - Busan: Đồng hành phát triển bền vững (Trang 2)

TP HCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, duy trì chính sách ưu đãi ổn định cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Hàn Quốc

Niềm tin của đồng bào thêm vững bền (Trang 3)

Phải tạo phong trào đồng bào dân tộc thiểu số tự lực, tự cường; quyết tâm vươn lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình

3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM (Trang 5)

Sứ mệnh của TP HCM trong thời gian tới là tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển đến cả nước

3 hành lang, 5 trụ cột của TP HCM

Ðộc thân làm mẹ: Quyền mới, thử thách cũ (Trang 8)

Nguồn tinh trùng có hạn, định kiến xã hội, hạn chế tài chính là những rào cản với nhiều phụ nữ khi muốn thực hiện mong muốn làm mẹ đơn thân

Nhấp chuột mua vũ khí, nhận án tù (Trang 13)

Việc tiếp cận vũ khí trên mạng không quá khó đã biến không gian mạng thành "trợ thủ" đắc lực cho các hành vi bạo lực ngoài đời thực

Nỗi lòng quản lý cấp trung (Trang 6)

Quản lý cấp trung được xem như cầu nối bảo đảm chiến lược doanh nghiệp vận hành hiệu quả nhưng nếu không được trao quyền sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy

Nỗi lòng quản lý cấp trung

Giới tính - chuyện dài trong thể thao (Trang 9)

Trong nhiều thập kỷ, kiểm tra giới tính đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của thể thao đỉnh cao

Xuất khẩu chuối với giấc mơ tỉ đô (Trang 10)

Ít ai nghĩ chuối lại có thể chen chân vào nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực nhưng những con số thống kê gần đây đã chứng minh điều ngược lại

Cơ hội hàn gắn quan hệ Mỹ - Nga (Trang 16)

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tại TP Osaka - Nhật Bản hồi tháng 6-2019