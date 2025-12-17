Báo in ngày 17-12: Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng?

Báo Người Lao Động số ra ngày 17-12-2025.

Tìm động lực bứt phá để tăng trưởng 10% (Trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần

Cần tháo điểm nghẽn đất đai, thủ tục hành chính (Trang 3)

Cử tri TP HCM quan tâm các vấn đề liên quan mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tách thửa đất, các dự án nhà ở...

Bảng xếp hạng Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - tạm thời sau 7 ngày vòng bầu chọn

Những tín hiệu thú vị từ sự lựa chọn của công chúng (Trang 8)

Sau 7 ngày của vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025, Ban Tổ chức công bố bảng xếp hạng tạm thời ở 16 hạng mục

Dạy thêm - học thêm là cần thiết hay lệch hướng? (Trang 14)

Khi học thêm trở thành chuẩn mực ngầm, không học thêm bị coi là "lệch chuẩn", giáo dục cần được nhìn lại từ chất lượng đến cách quản lý và minh bạch lợi ích kinh tế

Ngày vàng của điền kinh Việt (Trang 9)

Chưa có thống kê cuối cùng về tổng số bộ huy chương điền kinh các đoàn giành được nhưng điền kinh Việt Nam đã có một kỳ đại hội nữa thành công như mong đợi

Lo "đóng sạp" bởi quy định về xuất hóa đơn (Trang 10)

Theo quy định mới có hiệu lực từ 16-1-2026, người bán không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 50 số hóa đơn trở lên sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng…

Cao điểm chuẩn bị hàng Tết (Trang 11)

Với dự báo số công nhân ở lại TP HCM đón Tết nhiều hơn năm ngoái, TP HCM đang chủ động chuẩn bị nguồn hàng để người dân yên tâm mua sắm

Hoàn tất điều tra vụ án nhận hối lộ tại Cục ATTP (Trang 6)

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", buộc nộp lại số tiền chiếm đoạt 52 tỉ đồng

Cuối năm, công nhân tất bật làm thêm (Trang 7)

Cận Tết, nhiều người lao động tăng ca, tìm việc làm thêm để có thêm thu nhập lo cho gia đình