Báo in ngày 16-12: Làn sóng hạn chế mạng xã hội với trẻ em

Đỗ Thông - Vệ Loan -

(NLĐO) - Nhiều quốc gia đang theo sát động thái của Úc sau khi nước này áp lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi

Báo in ngày 16-12: Làn sóng hạn chế mạng xã hội với trẻ em - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-12-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 16-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Tâm thế mới, tư duy mới (Trang 3)

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị thành phố thống nhất tinh thần: việc gì khó không né tránh, việc gì mới không chờ, việc gì liên quan lẫn nhau không đùn đẩy

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc xin được khoan hồng (Trang 6)

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo bày tỏ ăn năn, hối lỗi, xin được hưởng khoan hồng

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục vở diễn: Không ngừng nắm bắt thị hiếu (Trang 9)

Nhiều vở diễn đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo để khán giả luôn háo hức khi đến rạp

Tấm HCV gây "sốc" làng bowling (Trang 8)

Đánh bại đối thủ chủ nhà Napat Buspanikonkul với tỉ số 235-210 để giành HCV môn bowling, cậu học sinh trung học Trần Hoàng Khôi khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Bất động sản cao cấp chiếm thế áp đảo (Trang 10)

Trong bán kính 4-5 km quanh khu trung tâm TP HCM gần như không còn dự án nào có giá dưới 100 triệu đồng/m²

Du lịch "không tiền mặt" sẽ lên ngôi (Trang 11)

Một kỷ nguyên mới của du lịch và giao thương đang mở ra khi rào cản tiền tệ dần được xóa bỏ nhờ công nghệ

Giảm thời gian cấp, đổi GPLX: Hợp lý, hợp lẽ (Trang 13)

Đề xuất rút ngắn 30% thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe được dư luận ủng hộ vì hợp lý, hợp lẽ, giảm chờ đợi, bảo đảm sinh kế của người dân

Trẻ đột quỵ, người lớn bàng hoàng (Trang 14)

"Căn bệnh thời đại" này vốn được coi là của người lớn thì nay xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em với nhiều hệ lụy nặng nề

Đồng Nai trước cơ hội lớn (Trang 15)

Đồng Nai đã đủ tiền đề để vươn lên thành trung tâm trung chuyển của vùng


