image

Báo in Người Lao Động 15-12: Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao?

Quí Phong - Quốc Thắng -

Sân bay Long Thành - cực tăng trưởng mới; Xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện; “Lá chắn số” ngăn lừa đảo trên mạng… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 15-12: Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 15-12

+ Sân bay Long Thành - cực tăng trưởng mới

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng để sân bay Long Thành đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19-12

[Trang 2]

+ Ráo riết giải ngân vốn đầu tư công

Đến nay, TP HCM có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước song vẫn chưa đạt chỉ tiêu và chưa như kỳ vọng

[Trang 5]

+ Diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên

Bốn nghệ sĩ lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Diễn viên hài Giải Mai Vàng năm nay cho thấy diện mạo phong phú, sinh động của hài kịch Việt Nam

[Trang 8]

+ Thể thao Việt Nam miệt mài chinh phục

Hai ngày thi đấu liên tiếp không thực sự bùng nổ khiến đoàn thể thao Việt Nam chậm nhịp trên bảng tổng sắp huy chương, gần như định hình luôn vị trí trong tốp 3 đại hội

[Trang 9]

+ Xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện

Sức mua xe máy điện thời điểm này tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong khi doanh số bán xe xăng giảm

[Trang 10]

+ Dạy thêm, học thêm nên thay đổi ra sao?

Khi ban hành Thông tư 29/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định mục đích là nhằm quản lý tốt hơn việc dạy thêm, học thêm, chứ không cấm, không "siết" hoạt động này. Dù vậy, sau khi thông tư này ra đời, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện

[Trang 14]

+ "Lá chắn số" ngăn lừa đảo trên mạng

Hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ đã được các "lá chắn số" của ngành ngân hàng ngăn chặn. Điều này cũng cho thấy tình trạng lừa đảo trên mạng vẫn phức tạp, khách hàng cần cẩn trọng trong mùa cao điểm giao dịch cuối năm

[Trang 3]

+ Nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Ukraine

Liên minh châu Âu vừa trao cho Ukraine một danh sách các cải cách cần thực hiện để có thể gia nhập khối này

[Trang 16]

Lên đầu Top

