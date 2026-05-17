Báo in ngày 17-5: Tạo điều kiện để cống hiến

Vĩnh Tùng - Lê Duy -

Giữ chân nhân tài trong khu vực công không chỉ bằng lương hay “trải thảm đỏ”, mà cần cải cách môi trường làm việc và thực sự trao quyền cho họ

CLIP: Phát hiện hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển gần bờ

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - DÒNG CHẢY TRI THỨC BỀN BỈ (trang 2)

Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; đến năm 2035 thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới.

NHỮNG ĐÓNG GÓP THẦM LẶNG (trang 3)

Với nhiều người, học và làm theo lời Bác chính là tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng sẻ chia trong đời sống và công việc hằng ngày.

Báo in ngày 17-5: Tạo điều kiện để cống hiến - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 17-5-2026

QUYẾT LIỆT CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI (trang 4)

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đồng loạt ra quân, kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

LƯƠNG Y - CỰU BINH DỆT NIỀM VUI CHO NGƯỜI NGHÈO (trang 5)

Lòng tốt của thầy Phong Tôn Hiền không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà giản dị như một mũi kim châm nhân ái, một bát gạo sẻ chia cho những mảnh đời khó khăn.

CANH GÁC BÌNH YÊN TRÊN ĐẠI NGÀN (trang 7)

Với dân làng Pă Pết, già làng Kpuih Nhé là tấm gương của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn biên giới, xây dựng nông thôn mới.

GIẢI GOLF "TÔI YÊU VIỆT NAM": GẮN KẾT TRÁCH NHIỆM VÌ CỘNG ĐỒNG (trang 8)

Những màn so tài hấp dẫn và sôi động kéo dài suốt 5 giờ đã khép lại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 16-5.

CHUNG SỨC LAN TỎA NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN (trang 9)

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 16-5, quy tụ 147 golfer không chuyên.

QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: CÙNG CUỘC CHIẾN, KHÁC MỤC ĐÍCH (trang 16)

UAE và Ả Rập Saudi tấn công để cảnh báo rằng họ đủ sức gây tổn thất nặng nề cho Iran và tổn thất này sẽ còn lớn hơn nếu họ liên thủ với Mỹ và Israel.

