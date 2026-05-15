VIDEO: Sầu riêng giá rẻ “đổ bộ” TPHCM, cửa hàng bán cả tấn mỗi ngày

Cửa hàng của anh Lê Xuân Cảnh trên đường Trường Sa, TPHCM mỗi ngày bán ra hơn 1 tấn sầu riêng. Tập trung vào dòng Ri6, anh cho biết cửa hàng ưu tiên bán sầu riêng đã tách cơm thay vì bán nguyên trái, để dễ dàng kiểm soát chất lượng bên trong.

Nhờ kết hợp giữa bán trực tiếp tại chỗ và đẩy mạnh trên các sàn thương mại điện tử, lượng khách của cửa hàng anh Cảnh luôn duy trì ổn định từ sáng đến tối.

Theo anh Cảnh, giá sầu riêng tại cửa hàng của anh dao động tùy loại: cơm Ri 6 khoảng 250.000 đồng/kg, Musang King 700.000 đồng/kg, Black Thorn lên đến 900.000 đồng/kg...

Theo anh Thanh, người tiêu dùng chỉ cần 50.000 đồng là đã có thể mua được sầu riêng.

Anh Thanh cho biết năm nay, sầu riêng giá rẻ hơn những năm trước nên lượng khách đến cửa hàng của anh luôn đông đúc. Mỗi ngày, cửa hàng bán đến 1 tấn sầu riêng.

Trong khi đó, 3 cửa hàng sầu riêng của anh Nguyễn Thanh tại đường Lê Văn Thọ, Phan Văn Trị và Đồng Đen (TPHCM) cũng ghi nhận số lượng bán khá ấn tượng. Anh không chỉ phục vụ khách lẻ tại TPHCM mà còn phân phối sỉ ra tận các tỉnh, thành phía Bắc.

Một ngày, hệ thống cửa hàng anh Thanh bán được hơn 3 tấn sầu riêng.

Mức giá sầu riêng tại cửa hàng anh Thanh thuộc phân khúc giá rẻ. Cụ thể, Ri6 loại A 80.000 đồng/kg, loại B 59.000 đồng/kg, loại C 39.000 đồng/kg. Khách hàng được "bao đổi trả" những múi sầu riêng lỗi, không ngon. Riêng loại 39.000 đồng/kg thì không bao ăn.

Việc "bao đổi trả" từng múi lỗi cũng được áp dụng tại các cửa hàng sầu riêng của anh Thanh nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Nhờ quản lý khép kín và dịch vụ tận tâm, nhiều vựa sầu riêng đang ghi nhận mức tiêu thụ ấn tượng với khoảng 3 tấn sầu riêng mỗi ngày.

Anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ TPHCM) mua loại sầu riêng giá 59.000 đồng/kg. Anh Kiên đánh giá sầu riêng ngon và hợp túi tiền.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là đầu ra chủ lực của sầu riêng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thị trường nhập khẩu tăng cường các biện pháp kiểm tra chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu liên quan dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng. Điều này khiến không ít lô hàng gặp khó trong khâu thông quan, buộc thương lái phải chuyển hướng tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa.

Việc nguồn cung dồn về các đô thị lớn đã tạo nên làn sóng bán sầu riêng giá rẻ. Dù người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn với loại trái cây từng có giá cao, các chuyên gia cho rằng người mua không nên chỉ chạy theo mức giá thấp mà cần quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng sản phẩm để tránh mua phải hàng kém chất lượng.