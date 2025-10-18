Báo in ngày 18-10: Tăng đáng kể mức thu nhập chịu thuế





Tăng đáng kể mức thu nhập chịu thuế (Trang 3)



Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng hiện nay lên 15,5 triệu đồng/tháng

Đằng sau cơn ho là nỗi lo mắc bệnh (Trang 14)

Chỉ riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), số người bệnh khám và nhập viện do bệnh hô hấp tăng khoảng 20% so với trước

Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 hạng mục "Phim truyền hình" Đa dạng và nhiều đổi mới (Trang 8)

Các nhà làm phim tiếp tục khẳng định bản sắc Việt, đồng thời làm mới cách kể chuyện để tiệm cận khán giả hiện đại

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long (Trang 11)

Sau thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn tương tự bài học của sầu riêng và thanh long trước đây.

Lấy tình người làm dân vận (Trang 15)

Ai chọn TP HCM làm nơi sinh cơ lập nghiệp cũng có thể gieo yêu thương, vun đắp nghĩa tình, đặc biệt thực hiện tốt phong trào công tác dân vận

Thay "tướng xịn" mong đổi vận (Trang 9)

Kể từ mùa giải 2022 đến nay, đã có 11 chiến lược gia thay nhau ngồi ghế HLV trưởng của CLB Hà Nội. Dù liên tục đổi "tướng" song đội vẫn chưa thể đổi vận

Dệt may đã thoát cảnh gia công (Trang 10)

Không ít bộ sưu tập phong cách Việt đã tạo ấn tượng tại các tuần lễ thời trang quốc tế

Đề xuất công nhận văn bằng số (Trang 12)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo cấp văn bằng số có giá trị pháp lý như bản giấy, nhằm tạo đột phá trong quản lý, mang lại sự tiện lợi cho người dân và chống nạn bằng giả

Tư duy công việc của thế hệ trẻ (Trang 6)

Thế hệ trẻ hiện nay đề cao đãi ngộ tinh thần trong môi trường làm việc cởi mở, tích cực, nơi giá trị cá nhân được tôn trọng

Đừng để gây án vì quá bế tắc! (Trang 13)

Đằng sau những vụ án mạng là bi kịch của những phận người bị dồn vào đường cùng bởi nghèo khó và bế tắc

Phát huy vai trò Công đoàn trong tình hình mới (Trang 7)

Mục tiêu trọng tâm mà các Công đoàn phường, xã đề ra là đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên và xây dựng tổ chức vững mạnh