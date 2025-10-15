Báo in số ra 15-10: Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Báo in số ra 15-10

Kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, TP HCM đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước (Trang 2-3)

Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, TP HCM cần tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị (Trang 4-5)

Tràn đầy niềm tin và hy vọng

Sự kiện sáp nhập là cột mốc ấn tượng với TP HCM và đại hội đang diễn ra mang tín hiệu rõ ràng nhất về sự phát triển của thành phố thời gian tới (Trang 6)

Thiết kế tương lai

Nhiều ý kiến của đại biểu nêu lên trong các tổ thảo luận đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thiện con đường phát triển của TP HCM (Trang 8)

Thiết kế tương lai

Đưa TP HCM thành đô thị công nghệ cao

Không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TP HCM còn dần khẳng định vị thế là đô thị đi đầu trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ (Trang 21)

"Công ước Hà Nội": Khẳng định vị thế Việt Nam

Với việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký "Công ước Hà Nội", Việt Nam đảm nhận vai trò tiên phong, dẫn dắt hợp tác toàn cầu trong phòng chống tội phạm mạng (Trang 13)

Ấm lòng người dân vùng bão lũ

200 triệu đồng do bạn đọc đóng góp đã được Báo Người Lao Động trao kịp thời đến 6 gia đình khó khăn tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, giúp họ từng bước gầy dựng lại cuộc sống (Trang 20)

Ấm lòng người dân vùng bão lũ

Nhiều trường đại học tiết lộ phương án tuyển sinh

Kỳ thi đánh giá năng lực vẫn được các cơ sở giáo dục đại học tổ chức nhưng năm 2026 có thêm trường xét tuyển tổng hợp (Trang 12)

Bắt doanh nhân Nguyễn Hòa Bình

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 9 người khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". (Trang 14)

Livestream bán hàng ngày càng bấp bênh

Việc livestream bán hàng từng diễn ra hết sức sôi động, nay trầm lắng thấy rõ (Trang 18)

Livestream bán hàng ngày càng bấp bênh

Sự thật đằng sau 50.000 quán ăn uống đóng cửa?

Kinh doanh ẩm thực đang hết sức khốc liệt nhưng cũng vô cùng hấp dẫn bởi nhu cầu thị trường cao lại đa dạng (Trang 19)

Vàng chịu nhiều sức ép tăng giá

Giá vàng thế giới vừa vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce và được dự báo có thể tăng lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026 (Trang 24)