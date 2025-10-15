Báo in ngày 16- 10: Mở lối tương lai, định hình đô thị toàn cầu

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-10-2025.

- Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt (Trang 2)

Nếu không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra

- Chìa khóa tăng trưởng (Trang 3)

Các tham luận đã chỉ rõ các nền tảng để TP HCM tăng tốc, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030

- Ba đột phá chiến lược (Trang 5)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đột phá về chính sách, thể chế; về phát triển hạ tầng và về phát triển nguồn nhân lực

- Bước ngoặt quan trọng (Trang 6)

Những kết quả của TP HCM trong nhiệm kỳ mới được kiểm chứng bằng thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân

- Để nghị quyết là hơi thở cuộc sống (Trang 7)

Nếu nghị quyết là năng lượng thì chính sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết hành động của cán bộ, người dân TP HCM là mạch dẫn lan tỏa năng lượng ấy vào đời sống

- Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân (Trang 9)

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước

- Dấu ấn từ bản sắc riêng (Trang 13)

Sau nhiều năm vắng bóng, hạng mục "Nhóm hát" chính thức trở lại Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025

- Lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo (Trang 12)

Điểm chung ở 10 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu là tinh thần dấn thân, sáng tạo, tận tâm trong công việc và gia đình

- Triển khai gói ưu đãi điện mặt trời mái nhà, có dễ? (Trang 14)

Số tiền hỗ trợ trực tiếp cho lắp đặt điện mặt trời mái nhà có thể lên đến khoảng 42.000 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2026-2030

- Lâm Đồng ráo riết xử lý gần 300 dự án "tắc" tiến độ (Trang 15)

Việc sớm tháo gỡ vướng mắc, đưa các dự án trở lại thi công sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng



