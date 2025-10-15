VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 16- 10: Mở lối tương lai, định hình đô thị toàn cầu

Đỗ Thông - Vệ Loan -

(NLĐO) - Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045), TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á

Video liên quan

Báo in số ra 15-10: Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Báo in số ra 15-10: Kỳ vọng TP HCM trở thành hình mẫu siêu đô thị

Thời sự 15/10/2025
Báo in ngày 14-10: Khát vọng vươn lên, tiên phong đổi mới

Báo in ngày 14-10: Khát vọng vươn lên, tiên phong đổi mới

Video 14/10/2025
Báo in Người Lao Động 13-10: Niềm tin và khát vọng

Báo in Người Lao Động 13-10: Niềm tin và khát vọng

Video 12/10/2025
Báo in ngày 12-10: Nhà ở xã hội phải phù hợp túi tiền người dân

Báo in ngày 12-10: Nhà ở xã hội phải phù hợp túi tiền người dân

Video 12/10/2025
Báo in ngày 16- 10: Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-10-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 16-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt (Trang 2)

Nếu không có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy lãnh đạo, phương thức hành động thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra

- Chìa khóa tăng trưởng (Trang 3)

Các tham luận đã chỉ rõ các nền tảng để TP HCM tăng tốc, hướng tới tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2025-2030

- Ba đột phá chiến lược (Trang 5)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định đột phá về chính sách, thể chế; về phát triển hạ tầng và về phát triển nguồn nhân lực

- Bước ngoặt quan trọng (Trang 6)

Những kết quả của TP HCM trong nhiệm kỳ mới được kiểm chứng bằng thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân

- Để nghị quyết là hơi thở cuộc sống (Trang 7)

Nếu nghị quyết là năng lượng thì chính sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết hành động của cán bộ, người dân TP HCM là mạch dẫn lan tỏa năng lượng ấy vào đời sống

- Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân (Trang 9)

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước

- Dấu ấn từ bản sắc riêng (Trang 13)

Sau nhiều năm vắng bóng, hạng mục "Nhóm hát" chính thức trở lại Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025

- Lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo (Trang 12)

Điểm chung ở 10 nữ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu là tinh thần dấn thân, sáng tạo, tận tâm trong công việc và gia đình

- Triển khai gói ưu đãi điện mặt trời mái nhà, có dễ? (Trang 14)

Số tiền hỗ trợ trực tiếp cho lắp đặt điện mặt trời mái nhà có thể lên đến khoảng 42.000 tỉ đồng trong giai đoạn từ năm 2026-2030

- Lâm Đồng ráo riết xử lý gần 300 dự án "tắc" tiến độ (Trang 15)

Việc sớm tháo gỡ vướng mắc, đưa các dự án trở lại thi công sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo