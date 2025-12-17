Báo in ngày 18-12: Đất công cho thuê ngắn hạn bị "bẻ lái"

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 18-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

TĂNG NGUỒN CUNG NHÀ Ở, KIỂM SOÁT GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (Trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu người dân; đồng thời, kiểm soát giá BĐS ngay từ chi phí đầu vào

MUA SẮM TẾT NÓNG LÊN TỪNG NGÀY (Trang 3)

Thị trường Tết bắt đầu sôi động với hàng hóa đa dạng, khuyến mãi hấp dẫn, sức mua tăng mạnh từng ngày

Bìa in Báo Người Lao Động ra ngày 18-12-2025

THÀNH QUẢ TỪ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT (Trang 5)

Lãnh đạo Trung ương và TP HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển thành phố, đất nước

TIẾP NỐI NHỮNG CHUYẾN XE MÙA XUÂN (Trang 7)

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" với mong muốn đem lại niềm vui sum họp cho những công nhân - lao động khó khăn

BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31 - 2025 HẠNG MỤC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH LUẬN: TRIỆU TRÁI TIM CHUNG NHỊP ĐẬP RỘN RÀNG (Trang 8)

Mỗi chương trình một cách tiếp cận nhưng cùng điểm đến, đó là khơi dậy nhịp đập chung của hàng triệu trái tim, lan tỏa niềm tin, tự hào và khát vọng phát triển đất nước

NGÀY BỘI THU VÀNG CỦA THỂ THAO VIỆT (Trang 9)

Giành nhiều HCV nhất kể từ khi đại hội khởi tranh, đoàn thể thao Việt Nam tăng tốc trong ngày thi đấu thứ 8, nỗ lực thu hẹp khoảng cách với Indonesia

GÓI TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 500.000 TỈ ĐỒNG: MINH BẠCH, LINH HOẠT (Trang 10)

Nguồn vốn vay có thể dùng để triển khai dự án mới, mua lại dự án hoặc bù đắp chi phí cho các dự án đang thực hiện hay đã hoàn thành

BỤI MỊN BỦA VÂY, ĐE DỌA TỨ BỀ (Trang 14)

Hiện tượng bụi mịn gia tăng khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt mắc các bệnh về hô hấp, tai mũi họng, dị ứng

THÊM CÔNG CỤ "SOI" KHÍ THẢI NHÀ KÍNH (Trang 16)

Dữ liệu thu thập từ cảm biến trên máy bay thương mại cho phép việc giám sát khí thải nhà kính trở nên chi tiết và sát với từng khu vực hơn

