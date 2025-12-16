HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Hình ảnh ớn lạnh bên trong kho chứa mèo ở Đồng Tháp

Tin - ảnh - clip: Tâm Minh

(NLĐO) – Sau khi bắt quả tang, số mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc đã được cơ quan chức năng ở Đồng Tháp lập biên bản tiêu hủy.

Công an xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ bắt quả tang hơn 700 kg mèo không rõ nguồn gốc trong một kho lạnh.

Clip Bắt quả tang kho lạnh chứa thịt mèo ở Đồng Tháp

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-12, Công an xã Hòa Long phát hiện hành vi mua bán 38 kg mèo không rõ nguồn gốc tại hộ bà Võ Thị Mộng Thu (tạm trú ấp Long Thành, xã Hòa Long).

Thời điểm bắt quả tang, bà Thu đang nhận mèo từ Vũ Hồng Khánh, tài xế chở thuê cho bà Nguyễn Thị Tám (ngụ tỉnh An Giang).

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi này có hành vi thu gom 16 con mèo (41 kg) không rõ nguồn gốc, nhốt trong 2 sọt nhựa để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, trong tủ lạnh của hộ này còn chứa 43 kg mèo đã qua sơ chế.

Lực lượng chức năng còn thu giữ 22 sọt nhựa nhốt 210 con mèo (650 kg) trên xe tải của Khánh; đồng thời thu giữ các vật dụng bẫy mèo của hộ bà Thu.

Bắt quả tang kho lạnh chứa hơn 700kg mèo không rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã Hòa Long phát hiện nhiều mèo không rõ nguồn gốc

Bắt quả tang kho lạnh chứa hơn 700kg mèo không rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Mèo đã qua sơ chế

Số mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc đã được Công an xã Hòa Long và cơ quan thú y lập biên bản tiêu hủy.

Bắt quả tang kho lạnh chứa hơn 700kg mèo không rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Bắt quả tang kho lạnh chứa hơn 700kg mèo không rõ nguồn gốc ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Số mèo còn sống trên xe tải

Đối với số mèo còn sống, cơ quan chức năng giao chủ cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe, đồng thời liên hệ cơ quan thú y địa phương để tiêm phòng dịch.

