VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh

Giáng sinh năm nay, bên cạnh các địa điểm quen thuộc thu hút người dân đến chụp ảnh ở TPHCM như Nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại (phường Sài Gòn), Nhà thờ Tân Định (phường Tân Định)... thì các giáo xứ tại phường An Hội Đông cũng thu hút đông đảo giới trẻ.
Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, nhiều giáo dân và người dân đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh tại TPHCM
Người dân và du khách cũng đổ về "check in" với hàng chục cây thông tại Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông) dịp Giáng sinh.
Người dân thích thú chụp ảnh tại các tiểu cảnh và hàng chục cây thông trong Giáo xứ Hợp An
Nhiều gia đình đưa trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh
Giáo xứ Hợp An lung linh về đêm với hàng chục cây thông lớn nhỏ.
Bình luận (0)