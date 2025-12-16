VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video

VIDEO: Nhà thờ ở TPHCM gây "sốt" với hàng chục cây thông Giáng sinh

Quỳnh Trâm - Yến Nhi -

(NLĐO) - Thời khắc Nhà thờ Tân Định lên đèn, giới trẻ cũng đến "check in" với hàng chục cây thông tại Giáo xứ Hợp An trong dịp Giáng sinh

Video liên quan

Thợ chụp ảnh dạo đắt khách mùa Giáng sinh 2025

Thợ chụp ảnh dạo đắt khách mùa Giáng sinh 2025

Thời sự 13/12/2025
TP HCM lần đầu có làng giáng sinh

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh

Giải trí 13/12/2025

VIDEO: TPHCM trang hoàng Giáng sinh sớm, nhà thờ Đức Bà rực đèn

Tiêu điểm 03/12/2025

Giáng sinh năm nay, bên cạnh các địa điểm quen thuộc thu hút người dân đến chụp ảnh ở TPHCM như Nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại (phường Sài Gòn), Nhà thờ Tân Định (phường Tân Định)... thì các giáo xứ tại phường An Hội Đông cũng thu hút đông đảo giới trẻ.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 1.

Từ giữa tháng 12-2025, Nhà thờ Tân Định mở đèn trang trí từ 17 giờ 30 phút đến khuya.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 2.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 3.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 4.

Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, nhiều giáo dân và người dân đến nhà thờ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện một mùa Giáng sinh an lành.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh tại TPHCM

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 5.

"Đây là lần đầu tiên mình đến đây chụp hình. So với ảnh trên mạng xã hội thì ở ngoài, nhà thờ lộng lẫy hơn rất nhiều" - Ái Trân (ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 6.

Những ngày giữa tháng 12, khi TPHCM bắt đầu rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh, Nhà thờ Tân Định trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và giới trẻ.

Người dân và du khách cũng đổ về "check in" với hàng chục cây thông tại Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông) dịp Giáng sinh.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 7.

Hàng trăm người đến Giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông) dịp Giáng sinh.

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 8.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 9.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 10.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 11.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 12.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 13.

Người dân thích thú chụp ảnh tại các tiểu cảnh và hàng chục cây thông trong Giáo xứ Hợp An

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 14.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 15.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 16.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 17.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 18.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 19.

Nhiều gia đình đưa trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc Giáng sinh

VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 20.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 21.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 22.
VIDEO: Nhà thờ trang trí hàng chục cây thông Giáng sinh "hot hit" tại TPHCM - Ảnh 23.

Giáo xứ Hợp An lung linh về đêm với hàng chục cây thông lớn nhỏ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo