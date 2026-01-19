Báo in ngày 19-1: Chặn buôn lậu ở biên giới Tây Nam

ĐẠI HỘI XIV BƯỚC VÀO NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN (Trang 2)

Sáng mai, 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể

NHIỀU KỲ VỌNG, Ý KIẾN TÂM HUYẾT GỬI ĐẠI HỘI (Trang 3)

Nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, các tầng lớp nhân dân đã có những ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM (Trang 5)

Tinh thần "lấy con người làm trung tâm" thể hiện xuyên suốt, toàn diện và sâu sắc trong mọi mặt đời sống xã hội

TỪ Ý CHÍ ĐẾN HÀNH ĐỘNG (Trang 6)

Cơ hội phát triển không chờ đợi, thời gian không cho phép chậm chạp và kỷ nguyên mới không dành cho những quốc gia do dự. Vì vậy, yêu cầu lớn đặt ra với Đại hội XIV của Đảng là làm sao để từ "ý chí" chuyển sang "hành động"

CHẶN BUÔN LẬU Ở BIÊN GIỚI TÂY NAM (Trang 15)

Ngoài việc căng mình chống buôn lậu dịp Tết, lực lượng chức năng còn quan tâm tuyên truyền để người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho tội phạm

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31-2025: HỒI HỘP, CĂNG THẲNG 4 NGÀY CUỐI (Trang 8)

Ban Tổ chức khẳng định các hạng mục đều đang trong trạng thái "so kè" sít sao. Chưa có cái tên nào thật sự tạo được khoảng cách an toàn

U23 VIỆT NAM CÓ NHIỀU LỢI THẾ HƠN U23 TRUNG QUỐC (Trang 9)

Vào đến bán kết Giải Vô địch U23 châu Á 2026 là hoàn thành chỉ tiêu nhưng tuyển U23 Việt Nam muốn trở lại trận chung kết

RỘNG CỬA CHO ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ (Trang 10)

Cho phép bán điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ dư trên 50% là cần thiết nhưng phải tháo gỡ vướng mắc để việc mua bán trực tiếp được thuận lợi

TẾT ẤM CHO CÔNG NHÂN (Trang 7)

Chương trình "Công xưởng hạnh phúc" và "Tết sum vầy" lan tỏa tinh thần nhân ái, chăm lo đời sống thiết thực cho công nhân - lao động

BỎ XÉT TUYỂN KHỐI TRUYỀN THỐNG, NGÀNH MỚI RỘNG CỬA (Trang 14)

Trong khi thí sinh lo lắng về việc nhiều trường bỏ khối xét tuyển truyền thống thì các trường đại học dự kiến mở nhiều ngành mới để tăng cơ hội cho thí sinh

CHỐNG XẢ RÁC BẰNG KỶ CƯƠNG VÀ Ý THỨC (Trang 13)

Giữ cho TP HCM sạch sẽ, văn minh cần giải pháp đồng bộ, sự kiên quyết trong thực thi và nâng cao ý thức cộng đồng

MỸ - EU: CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI LEO THANG (Trang 16)

Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu do những nước này phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

