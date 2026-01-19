VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 19-1: Chặn buôn lậu ở biên giới Tây Nam

Văn Quyên - Lê Duy -

(NLĐO) - Ngoài việc căng mình chống buôn lậu dịp Tết, lực lượng chức năng còn quan tâm tuyên truyền để người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho tội phạm

Video liên quan

Lễ hội Tết Việt 2026 tại Nhà Văn hoá Thanh Niên có gì mới?

Xã hội 10/01/2026
VIDEO: “Cơn sốt” quay phim cùng mô tô phân khối lớn

VIDEO: “Cơn sốt” quay phim cùng mô tô phân khối lớn

Thời sự 13/01/2026

VIDEO: Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản trổ tài cùng đánh trống

Quốc tế 14/01/2026

ĐẠI HỘI XIV BƯỚC VÀO NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN (Trang 2)

Sáng mai, 20-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc trọng thể

NHIỀU KỲ VỌNG, Ý KIẾN TÂM HUYẾT GỬI ĐẠI HỘI (Trang 3)

Nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, các tầng lớp nhân dân đã có những ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Báo in ngày 19-1: Chặn buôn lậu ở biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động số ra ngày 19-1-2026

LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM (Trang 5)

Tinh thần "lấy con người làm trung tâm" thể hiện xuyên suốt, toàn diện và sâu sắc trong mọi mặt đời sống xã hội

TỪ Ý CHÍ ĐẾN HÀNH ĐỘNG (Trang 6)

Cơ hội phát triển không chờ đợi, thời gian không cho phép chậm chạp và kỷ nguyên mới không dành cho những quốc gia do dự. Vì vậy, yêu cầu lớn đặt ra với Đại hội XIV của Đảng là làm sao để từ "ý chí" chuyển sang "hành động"

CHẶN BUÔN LẬU Ở BIÊN GIỚI TÂY NAM (Trang 15)

Ngoài việc căng mình chống buôn lậu dịp Tết, lực lượng chức năng còn quan tâm tuyên truyền để người dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho tội phạm

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31-2025: HỒI HỘP, CĂNG THẲNG 4 NGÀY CUỐI (Trang 8)

Ban Tổ chức khẳng định các hạng mục đều đang trong trạng thái "so kè" sít sao. Chưa có cái tên nào thật sự tạo được khoảng cách an toàn

U23 VIỆT NAM CÓ NHIỀU LỢI THẾ HƠN U23 TRUNG QUỐC (Trang 9)

Vào đến bán kết Giải Vô địch U23 châu Á 2026 là hoàn thành chỉ tiêu nhưng tuyển U23 Việt Nam muốn trở lại trận chung kết

RỘNG CỬA CHO ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ (Trang 10)

Cho phép bán điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu thụ dư trên 50% là cần thiết nhưng phải tháo gỡ vướng mắc để việc mua bán trực tiếp được thuận lợi

TẾT ẤM CHO CÔNG NHÂN (Trang 7)

Chương trình "Công xưởng hạnh phúc" và "Tết sum vầy" lan tỏa tinh thần nhân ái, chăm lo đời sống thiết thực cho công nhân - lao động

BỎ XÉT TUYỂN KHỐI TRUYỀN THỐNG, NGÀNH MỚI RỘNG CỬA (Trang 14)

Trong khi thí sinh lo lắng về việc nhiều trường bỏ khối xét tuyển truyền thống thì các trường đại học dự kiến mở nhiều ngành mới để tăng cơ hội cho thí sinh

CHỐNG XẢ RÁC BẰNG KỶ CƯƠNG VÀ Ý THỨC (Trang 13)

Giữ cho TP HCM sạch sẽ, văn minh cần giải pháp đồng bộ, sự kiên quyết trong thực thi và nâng cao ý thức cộng đồng

MỸ - EU: CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI LEO THANG (Trang 16)

Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu do những nước này phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo