VIDEO: “Cơn sốt” quay phim cùng mô tô phân khối lớn

Không chỉ đơn thuần là một trào lưu "sống ảo", quay phim cùng mô tô phân khối lớn trên cầu Ba Son với phong cảnh là các tòa nhà cao tầng cùng lá cờ Tổ quốc còn là cách giới trẻ khẳng định hình ảnh một Việt Nam hiện đại và trẻ trung trong mắt bạn bè quốc tế.

Thời gian gần đây, khu vực cầu Ba Son và trung tâm TPHCM trở thành "phim trường" nhộn nhịp vào mỗi tối với xu hướng quay phim cùng mô tô phân khối lớn.

Xu hướng này khởi nguồn từ những đoạn clip ngắn trên nền tảng Douyin tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam, nó đã được biến tấu với mục đích sâu sắc hơn. Anh Nguyễn Ngọc Phước (26 tuổi), người sáng lập Dream Moto, cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn quảng bá một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Thông qua những thước phim lung linh tại trung tâm thành phố, anh muốn người dùng mạng xã hội nước ngoài có cái nhìn khác về một Việt Nam năng động, giàu sức sống.

Anh Hồ Văn Trực cũng tham gia hỗ trợ quay trend mô tô với hy vọng quảng bá được cảnh đường phố và các tòa nhà hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, dù các clip trên mạng trông có vẻ đầy tốc độ, nhưng thực tế tốc độ xe khi quay chỉ dao động từ 15 - 20 km/h. Hiệu ứng tốc độ nhanh là do sự can thiệp kỹ thuật và xử lý hậu kỳ chuyên nghiệp.

Chị Hải (28 tuổi, TPHCM), một khách hàng đã chờ đợi cả tháng để trải nghiệm, chia sẻ: "Đặc biệt là ý tưởng khi chạy ngang cây cầu có tòa nhà gắn hình ảnh lá cờ của Tổ quốc, em cảm thấy rất là hay... mang được hình ảnh của đất nước mình vào những cái clip ý nghĩa".



Không chỉ người dân trong nước, cả những Việt kiều cũng bị thu hút. Chị Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh sống tại Mỹ, đã tranh thủ kỳ nghỉ 3 ngày tại Việt Nam để thực hiện bộ ảnh này.

"Tôi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nhìn chung là đẹp và chỉn chu. Sài Gòn đẹp hơn, lung linh hơn, hiện đại nữa" - chị Ly hào hứng nói.

Để có được một đoạn video thành phẩm lung linh, một ê-kíp khoảng 12 thành viên phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Khách hàng sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ từ cách tạo dáng dưới đất đến lúc ngồi lên xe.

Hiện nay, các nhóm cung cấp dịch vụ với nhiều mức giá khác nhau tùy nhu cầu. Dịch vụ "chạy cờ" (thiết kế banner quảng bá thương hiệu) có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Dịch vụ quay trải nghiệm ngồi sau mô tô phổ biến nhất có giá dao động từ 1,1 triệu đến 1,9 triệu đồng cho mỗi thành phẩm. Đối với các yêu cầu cao hơn như kết hợp cả ô tô và mô tô, chi phí có thể lên tới 4,7 triệu đồng.

Địa điểm quay tập trung chủ yếu tại cầu Ba Son, khu vực Landmark 81 và đường Nguyễn Huệ. Dịch vụ này đang trở thành một phương thức sáng tạo mới của giới trẻ trong việc lan tỏa vẻ đẹp của một Việt Nam năng động và hiện đại đến thế giới.



