Báo in ngày 19-10: Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải huy động cả hệthống chính trị vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM (trang 3): Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang lưu ý thành phố nên có tư duy mới, cách làm mới để văn hóa, nghệ thuật thực sự trở thành nguồn cảm hứng và động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây (trang 5): Nhiều nơi trên cả nước đang chịu áp lực lớn về ứng xử với rác thải trong bối cảnh kỹ thuật xử lý chưa đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng bị lơ là…

Thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc (trang 7): Hành trình về nguồn Vị Xuyên, Lũng Cú không chỉ là chuyến đi, mà còn là lời nhắc nhở về chủ quyền và lòng yêu nước.

Hà Trần: Nghệ sĩ phải là người dẫn dắt công chúng (trang 8): Ca sĩ Hà Trần cho biết "Hiện tại tôi thích chính mình nhất, vì được thong dong hát ca…"

Tìm lối ra cho bán lẻ điện máy (trang 10): Thị trường bán lẻ điện máy ảm đạm buộc cả đại lý và nhà sản xuất phải xoay xở đủ cách để sinh tồn.

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng (trang 14): Nếu có người nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình ngoài đồng hoang, bãi cỏ, thì vẫn còn đây những vòng tay yêu thương thầm lặng, níu giữ các em ở lại với cõi đời.

Quan sát và bình luận: Tạm thời thoát hiểm (trang 16): Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chọn trả cái giá rất đắt để trụ lại cương vị cầm quyền.

