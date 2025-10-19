VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 19-10: Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

Vĩnh Tùng - Quốc Thắng -

Cần có biện pháp ngăn chặn vi phạm bản quyền bằng công nghệ như cảnh báo... là thông tin đáng lưu ý trên Báo Người Lao Động số ra ngày 19-10

Video liên quan

Báo in ngày 16- 10: Mở lối tương lai, định hình đô thị toàn cầu

Báo in ngày 16- 10: Mở lối tương lai, định hình đô thị toàn cầu

Video 15/10/2025
Báo in Người Lao Động 17-10: Bắt đầu sáp nhập các trường công lập

Báo in Người Lao Động 17-10: Bắt đầu sáp nhập các trường công lập

Video 17/10/2025
Báo in ngày 18-10: Tăng đáng kể mức thu nhập chịu thuế

Báo in ngày 18-10: Tăng đáng kể mức thu nhập chịu thuế

Video 18/10/2025
Báo in ngày 19-10: Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng - Ảnh 1.

Báo in ngày 19-10

Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công (trang 2): Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải huy động cả hệthống chính trị vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa TP HCM (trang 3): Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang lưu ý thành phố nên có tư duy mới, cách làm mới để văn hóa, nghệ thuật thực sự trở thành nguồn cảm hứng và động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây (trang 5): Nhiều nơi trên cả nước đang chịu áp lực lớn về ứng xử với rác thải trong bối cảnh kỹ thuật xử lý chưa đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng bị lơ là…

Thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc (trang 7): Hành trình về nguồn Vị Xuyên, Lũng Cú không chỉ là chuyến đi, mà còn là lời nhắc nhở về chủ quyền và lòng yêu nước.

Hà Trần: Nghệ sĩ phải là người dẫn dắt công chúng (trang 8): Ca sĩ Hà Trần cho biết "Hiện tại tôi thích chính mình nhất, vì được thong dong hát ca…"

Tìm lối ra cho bán lẻ điện máy (trang 10): Thị trường bán lẻ điện máy ảm đạm buộc cả đại lý và nhà sản xuất phải xoay xở đủ cách để sinh tồn.

Nơi sưởi ấm những sinh linh bé bỏng (trang 14): Nếu có người nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình ngoài đồng hoang, bãi cỏ, thì vẫn còn đây những vòng tay yêu thương thầm lặng, níu giữ các em ở lại với cõi đời.

Quan sát và bình luận: Tạm thời thoát hiểm (trang 16): Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã chọn trả cái giá rất đắt để trụ lại cương vị cầm quyền.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo