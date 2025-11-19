Báo in ngày 19-11: Cà phê Việt gây sốt toàn cầu

- Người thầy trong "thời đại AI"

Sự hiện diện của thầy trong lớp với ánh mắt, nụ cười, năng lượng chia sẻ - là chất kết dính thúc đẩy hành vi học tập tích cực mà bài giảng một chiều không thể đem lại (Trang 14)

- Nhà giáo: Vai trò to lớn, vị thế quan trọng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi với báo chí về định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng với yêu cầu của kỷ nguyên mới (Trang 2)

- Xây dựng thương hiệu quốc gia về văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Trang 8)

- Rộng thêm lối vào khu vực trung tâm

Mở rộng đường bộ, nối lại đường thủy là 2 trong nhiều biện pháp TP HCM đã và đang làm để cửa ngõ Đông Bắc thêm thông thoáng (Trang 5)

- Cà phê Việt gây sốt toàn cầu

Cà phê Việt Nam đang ở thời kỳ hoàng kim khi không chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu chất lượng cao mà còn có cả văn hóa cà phê đặc sắc (Trang 11)

- Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế

Trong bối cảnh quy định thuế mới chuẩn bị có hiệu lực từ đầu năm 2026, câu hỏi "làm sao cho đúng?" đang khiến nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh lúng túng hơn bao giờ hết (Trang 10)

- Tranh chấp tiền phúng viếng: Khi "nghĩa tận" hóa bi kịch

Vốn là sự sẻ chia nghĩa tình lúc tang gia bối rối, tiền phúng viếng lại đang trở thành nguồn cơn khiến nhiều gia đình "tan đàn xẻ nghé", dắt nhau ra tòa chỉ vì không tìm được tiếng nói chung (Trang 12)

- Cơ hội kiểm chứng hàng công

Những màn trình diễn gần đây của thầy trò ông Kim Sang-sik không còn ấn tượng bởi hiệu quả tấn công đang giảm sút (Trang 9)