Báo in ngày 19-4: Nâng chất lao động bắt đầu từ giảng đường

Vĩnh Tùng - Lê Duy -

(NLĐO) - Đổi mới đào tạo, tăng liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế giúp nâng kỹ năng sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao

KHỞI NGHIỆP KHÔNG BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU LỚN LAO (trang 2)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đưa hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trở thành một cấu phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

TP HCM KHƠI THÔNG, TẬN DỤNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN (trang 3)

HĐND TP HCM thông qua các nghị quyết khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Báo in ngày 19-4: Nâng chất lao động bắt đầu từ giảng đường - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 19-4-2026

CÔ GÁI KHIẾM THỊ THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI BẰNG TIẾNG HÁT (trang 5)

Khi đam mê đủ lớn, hoàn cảnh không còn là rào cản mà trở thành điểm tựa để con người vươn lên.

PÒ HÈN HỒI SINH (trang 7)

Từ "vùng đất lửa" khốc liệt năm xưa, nhờ ý chí của người dân và sự giúp sức của bộ đội, Pò Hèn hôm nay hồi sinh mạnh mẽ, trở thành phên dậu vững chắc nơi địa đầu Đông Bắc.

KHI ẢO VỌNG MẠNG XÃ HỘI VỠ VỤN NƠI PHÁP ĐÌNH (trang 15)

Bác bỏ những lý lẽ quanh co mượn danh "cải cách tư pháp", TAND TP HCM tuyên y án 21 tháng tù đối với YouTuber Đinh Thị Lan về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

"ĐƯA TRƯỜNG HỌC ĐẾN THÍ SINH" LẦN THỨ 25, NĂM 2026: NGÀNH "HOT" KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI THÀNH CÔNG (trang 14)

Những câu hỏi sát, hay của học sinh thể hiện khát vọng của những người trẻ muốn tìm cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài với mảnh đất quê hương.

QUAN SÁT VÀ BÌNH LUẬN: VÁN CỜ PHỤ TRONG TRẬN CỜ CHÍNH (trang 16)

Phía Mỹ phải lụy Iran trong ván cờ phụ ở Lebanon vì bế tắc về giải pháp cho chương trình hạt nhân Iran và eo biển Hormuz.

