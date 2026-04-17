CLIP: CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp “giờ vàng”

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên - Châu Pha -

(NLĐO) – Lực lượng CSGT đường thủy ở tỉnh Cà Mau đã dùng ca nô chuyên dụng đưa bệnh nhân bị đột quỵ đi cấp cứu để kịp “giờ vàng” điều trị.

Sáng 17-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT đường thủy nên một bệnh nhân bị đột quỵ đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

CLIP: CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp “giờ vàng” - Ảnh 1.

CLIP: CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đột quỵ đi cấp cứu kịp “giờ vàng” - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT đường thủy đưa bệnh nhân đi cấp cứu bằng ca nô

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 16-4, tổ công tác của Trạm CSGT đường thủy Ninh Quới đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến sông Ba Đình - Chắc Băng thì nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về việc ông Nguyễn Văn Tánh (48 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) bị đột quỵ tại nhà, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Trung tá Lê Thanh Tùng, thành viên tổ công tác, cho biết ngay khi có mặt, nhận thấy bệnh nhân đang co giật mạnh, có dấu hiệu đe dọa tính mạng nên tổ công tác đã quyết định sử dụng ca nô chuyên dụng để đưa ông Tánh đi cấp cứu.

Vượt khoảng 12km đường sông, các chiến sĩ đã đưa được bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) để tranh thủ "giờ vàng" trong điều trị.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông Tánh đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, tỉnh An Giang để điều trị chuyên sâu. Ngay trong trưa cùng ngày, đại diện tổ công tác đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân.

Bà Trần Thị Ánh (em dâu ông Tánh), chia sẻ: "Lúc đó, gia đình tôi bối rối, không biết xoay xở ra sao. Nếu không có các anh CSGT hỗ trợ kịp thời bằng ca nô thì có thể anh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Gia đình tôi biết ơn lực lượng CSGT rất nhiều".

