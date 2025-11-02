Báo in ngày 2-11: Hướng đến mô hình “điện ảnh xanh”

Báo in ngày 2-11

Nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động (trang 2): Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý để sớm vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

"Trái tim miền Trung" đến với bà con ven sông Thu (Trang 3): Chương trình "Trái tim miền Trung" đã kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Nặng lòng với đồng bào nghèo (trang 5): Ông Lý Minh Tám không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn được biết đến nhiều hơn bởi tấm lòng nhân hậu và những việc làm chan chứa tình người.

Job Link 2025: Hãy chọn công việc phù hợp với bạn (trang 6): Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến "cuộc đua săn chất xám" mạnh mẽ, Job Link 2025 sẽ mở ra cánh cửa trực tiếp để người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng tiềm năng và chốt việc ngay tại chỗ.

Gieo chữ ở Trường Sa (trang 7): Ở nơi đầu sóng Trường Sa, thầy giáo trẻ Bùi Tiến Anh đang viết tiếp hành trình gieo chữ thầm lặng, vun đắp tri thức và lòng yêu nước cho trẻ nhỏ.

Sớm đưa AI giảng dạy trong trường học (trang 13): Triển khai phát triển năng lực số, năng lực AI cho sinh viên cần phải sớm và phải triển khai sớm hơn ở bậc phổ thông.

Mở cánh cửa để sinh viên tự trưởng thành (trang 14): TS Chu Duy Ly không chỉ ghi dấu ấn trên con đường học thuật mà còn truyền cảm hứng cho học trò, giúp họ tự tin chinh phục bản đồ tri thức quốc tế.

APEC cam kết đẩy mạnh liên kết kinh tế (trang 16): Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC, trong đó các thành viên cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



