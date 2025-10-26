VIDEO
Báo in Người Lao Động 27-10: Góc khuất “công nghệ” thẩm mỹ

Quí Phong - Quốc Thắng -

Làm dịu các điểm nóng giao thông; Nói không với nhạc “rác”; Phạt nặng, xe máy vẫn vô tư leo vỉa hè… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 27-10

 + ASEAN đẩy mạnh hợp tác nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN - Mỹ phát triển mạnh mẽ thời gian tới

[Trang 16]

+ "Ngọn hải đăng" cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Công ước Hà Nội được kỳ vọng đưa thế giới đến mục tiêu "công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình"

[Trang 2]

+ Bản lĩnh chinh phục đỉnh Olympia

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, về đích nhờ sự bình tĩnh, tự tin

[Trang 3]

+ Mở đường cho kinh tế biển bứt phá

Với bờ biển kéo dài, các địa phương khu vực ĐBSCL như Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang và TP Cần Thơ đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển kinh tế biển

[Trang 15]

+ Làm dịu các điểm nóng giao thông

Để giảm ùn tắc, ngột ngạt ở nhiều nút giao thông trọng điểm, TP HCM sắp khởi công hàng loạt cầu vượt, hầm chui

[Trang 5]

+ Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ

Sau nhiều ngày thâm nhập điều tra, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận nhiều góc khuất trong lĩnh vực làm đẹp thẩm mỹ

[Trang 14]

+ Nói không với nhạc "rác"

Âm nhạc được dùng để lan tỏa cảm xúc và giá trị tích cực. Những ca khúc với ca từ phản cảm, thô tục… thì không thể gọi là âm nhạc

[Trang 8]

+ Phạt nặng, xe máy vẫn vô tư leo vỉa hè

Xe máy chạy trên vỉa hè là hành vi vi phạm pháp luật giao thông, ảnh hưởng đến hạ tầng đường sá, có thể dẫn đến tai nạn, mất an toàn cho người đi bộ và làm xấu hình ảnh đô thị

[Trang 12]

    Thông báo