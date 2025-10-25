Báo in ngày 25-10: Lấp lánh vẻ đẹp cống hiến

DẤU MỐC LỊCH SỬ TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM - BULGARIA (Trang 16)

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, ngày 24-10, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG (Trang 16)

Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên hợp quốc thời gian tới

CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI (Trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 10-2025 phải có nghị quyết mới về nhà ở xã hội với các chính sách minh bạch, thuận tiện, không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà

CẦN BỔ SUNG CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG CHỦ LỰC ĐỊA PHƯƠNG (Trang 3)

Sau khi Quốc hội thảo luận về dự án Luật Báo chí (sửa đổi) hôm 23-10, Báo Người Lao Động tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội về việc tạo điều kiện cho báo chí cách mạng phát triển mạnh hơn, hiện đại hơn

LẤP LÁNH VẺ ĐẸP CỐNG HIẾN (Trang 5)

Nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu với những số phận thiếu may mắn hay những khát khao vươn ra thế giới đã làm nên quả ngọt của phong trào thi đua yêu nước

HIỆN ĐẠI HÓA, NÂNG TẦM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM: ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ ĐỂ TẠO ĐỘT PHÁ (Trang 6)

Cơ chế phân cấp, phân quyền còn nhiều bất cập, cần điều chỉnh để thu hút nhân tài và tạo đột phá trong phát triển giáo dục đại học

NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG - LÂM - THỦY SẢN VIỆT (Trang )

Trọng lượng lên tới 50 kg và được nuôi suốt 15 năm, cá tầm Siberi lớn nhất tại Lai Châu đã được đấu giá thành công với mức 102 triệu đồng

"BÀ MẸ ĐẶC BIỆT" CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Trang 15)

Bà Dương Thị Từ năng nổ tham gia công tác hội, trực tiếp đứng lớp nhiều khóa học làm chổi chít cho người khuyết tật

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VƯỚNG HOÀN THUẾ GTGT (Trang 11)

Cơ chế "thu trước - hoàn sau" đang đẩy doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thế khó, buộc phải ứng trước nguồn vốn rất lớn

GIẢI MAI VÀNG - ĐỀ CỬ HẠNG MỤC "VỞ DIỄN SÂN KHẤU": DÀN DỰNG THÔNG MINH, TIẾT TẤU SINH ĐỘNG (Trang 8)

Năm 2025, sân khấu TP HCM sáng đèn nhiều vở diễn phản ánh chiều sâu nhân sinh, mở rộng biên độ thể nghiệm về tư duy nghệ thuật

NÂNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (Trang 7)

Các Công đoàn phường, xã lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm hoạt động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho họ

VÔ SINH NAM KHÔNG CÒN KHÓ CHỮA TRỊ (Trang 14)

Ngoài điều trị bằng thuốc và các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IUI, IVF, nhiều phẫu thuật khó mở cơ hội làm cha cho đàn ông hiện trong tầm tay y học

ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CÔNG DÂN SỐ (Trang 12)

Một đô thị thông minh không thể chỉ được tạo dựng từ những cảm biến, máy chủ hay thuật toán. Cốt lõi nằm ở khả năng con người hiểu, sử dụng và cùng vận hành

BI KỊCH CHA VÀ CON GÁI (Trang 13)

Vụ án không chỉ gây tang tóc cho một gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh những suy nghĩ tiêu cực dẫn đường cho hành vi gây nên bi kịch

