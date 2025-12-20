Báo in ngày 20-12: Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

+Những công trình "vươn ra biển lớn"

Những dự án được khởi công, khánh thành trong ngày 19-12 đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của Việt Nam (Trang 2)

+Chương mới của ngành giao thông

Đường sắt tốc độ cao ở TP HCM cùng các tuyến đường bộ cao tốc đang và sẽ góp phần thay đổi bộ mặt giao thông đất nước (Trang 2)

+Kiên quyết với xâm phạm vỉa hè

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố tại TP Hà Nội giảm mạnh là tín hiệu cho thấy nỗ lực lập lại trật tự, kỷ cương đô thị đang đi đúng hướng (Trang 5)

+Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Việc hỗ trợ chi phí hội trường, vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật, quà tặng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đưa đoàn khách MICE về TP HCM (Trang 10)

+BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG LẦN THỨ 31-2025 - HẠNG MỤC NHÓM HÁT, CA KHÚC VÀ MV: Cuộc đua của các nhóm nhạc

Các ứng viên ở hạng mục Nhóm hát, Ca khúc và MV được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng 31-2025 đều là tập thể, sản phẩm nổi bật thời gian qua (Trang 8)

+Niềm tin vào lứa U22 Việt Nam

Lội ngược dòng thắng chủ nhà Thái Lan để đoạt tấm HCV SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam đã làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng (Trang 9)

+Diện mạo mới ngành y tế TP HCM

Ngành y tế TP HCM đang cấu trúc lại hệ thống, mở rộng mạng lưới, giảm quá tải và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân (Trang 14)

+Những chủ trọ đầy nghĩa tình

Với nhiều công nhân xa quê, khu trọ không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là mái nhà thứ hai, đầy ắp tình người và sự sẻ chia (Trang 7)

+Biến ưu đãi thuế thành "mỏ vàng" buôn lậu xăng dầu

Một "thế giới ngầm" của mạng lưới buôn lậu xăng dầu tạm nhập - tái xuất với giá trị chục tỉ đồng bị cơ quan chức năng bóc trần (Trang 15)

+Đặc sản vùng miền vào mùa Tết

Một số đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP có thể lần đầu xuất hiện tại siêu thị phục vụ mùa Tết này (Trang 11)