Báo in ngày 20-8

- Làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng 250 dự án, công trình đồng loạt khánh thành, khởi công ngày 19-8 là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam

(Trang 2)

- Bước tiến mới, khẳng định tầm vóc TP HCM

Tòa tháp Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM

(Trang 3)

- Xứng đáng với vai trò gương mẫu

Sáng 19-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 2030 bước vào phiên làm việc trù bị

(Trang 5)

- Phấn đấu vào Top 100 thành phố đáng sống

Các kế hoạch đều hướng tới mục tiêu sớm đưa TP HCM vào Top 100 thành phố đáng sống

(Trang 5b)

- "Lá chắn thép" bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lực lượng Công an nhân dân luôn là "Thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, "Lá chắn thép" vững chắc trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Trang 6)

- An cư - ước mơ xa thẳm

Với đồng lương còm cõi, chi phí ngày càng tăng, công nhân - lao động chỉ dám mơ đủ ăn, đủ mặc chứ chưa dám nghĩ đến chuyện có một mái nhà riêng nơi đất chật, người đông này

(Trang 7)

- Gia tài âm nhạc Hoàng Vân bước vào di sản nhân loại

UNESCO vừa ghi danh bộ sưu tập nhạc sĩ Hoàng Vân, một niềm tự hào đối với giới sáng tác âm nhạc Việt

(Trang8)

- Bóng chuyền nữ gặp thách thức

Việc chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền không tham dự Giải Vô địch Bóng chuyền nữ thế giới sẽ khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước các đối thủ mạnh

(Trang 9)

- TP HCM sắp tung đợt kích cầu du lịch lớn

Ngành du lịch TP HCM đang tăng tốc với hàng loạt chính sách kích cầu và quảng bá quốc tế

(Trang 10)

- Mô hình đô thị số cho TP HCM

TP HCM đang đứng trước cơ hội hiếm có để "đổi cách vận hành" chứ không chỉ "đổi công nghệ"

(Trang 12)

- Thị trường UAV: Mở lối cho thương hiệu Việt

Sự xuất hiện của hàng loạt UAV phục vụ nhu cầu dân sự và quốc phòng cho thấy khả năng cũng như tiềm năng lớn của doanh nghiệp Việt ở phân khúc thị trường này

(Trang 13)

- Xác định kết quả trúng tuyển, công bố điểm chuẩn

Hệ thống xét tuyển sẽ kết thúc quy trình lọc ảo để xác định kết quả trúng tuyển đại học, các trường công bố điểm chuẩn sau 17 giờ hôm nay (20-8)

(Trang 14)

- Xới rừng phòng hộ ven biển để… nuôi cá lóc!

Rừng phòng hộ ven biển Quảng Trị đang bị xâm hại nghiêm trọng do tình trạng lấn chiếm đất rừng để đào ao nuôi cá lóc trái phép, khiến nước ngầm cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm

(Trang 15)

- Hy vọng lóe lên trong xử lý xung đột Ukraine

Thông tin từ Mỹ và châu Âu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

(Trang 16)



