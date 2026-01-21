Báo in ngày 21-1: Kết tinh trí tuệ, ý chí





Mở ra chặng đường phát triển mới (Trang 2-3)

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, với tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá đã được xác định trong các Văn kiện trình Đại hội, nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, đưa đất nước phát triển bứt phá

Kỳ vọng những quyết sách đúng đắn, đột phá (Trang 4)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV của Đảng

Tìm và giữ chân người lao động nay đã khác (Trang 7)

Trong bối cảnh nhân lực chất lượng cao không quá dồi dào, cách doanh nghiệp tiếp cận và giữ chân người lao động cũng thay đổi rõ rệt

Hạng mục "Nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất": Gay cấn từng ngày (Trang 8)

Đây là 2 hạng mục khó phân định và luôn tạo sự hồi hộp, căng thẳng bởi nỗ lực bứt phá của các ứng viên đang trên đường đua

Vé Tết vẫn "sốt cao" (Trang 12)

Tình hình vé máy bay, tàu hỏa, ô tô dịp Tết Bính Ngọ đang sôi động, song bức tranh thể hiện ở mỗi hình thức vận tải có khác nhau

Côn Đảo vươn mình (Trang 12-13)

Nhiều cơ hội vươn mình mở ra khi Côn Đảo trở thành đặc khu của TP HCM

Điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ: Cần biết dung hòa (Trang 14)

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là công cụ đo lường năng lực khá chuẩn, nhưng cách sử dụng trong tuyển sinh cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn

WEF thúc đẩy tinh thần đối thoại (Trang 16)

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho rằng đối thoại là một nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh đối đầu địa kinh tế trở thành rủi ro hàng đầu

