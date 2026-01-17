Báo in ngày 17-1: “Ma trận” pháo online: Coi chừng mua nhầm hàng cấm

Báo in ngày 17-1

Tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu

Sự kiện khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng để từng bước làm chủ công nghệ lõi (Trang 2)

Cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới

Qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta từ một nước nghèo trở thành nước đang phát triển (Trang 3)

Nhiều cơ hội cho gần 200.000 căn nhà ở xã hội

Với công tác quy hoạch quỹ đất và những chính sách tốt, việc hoàn thành chỉ tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 tại TP HCM được nhìn nhận khả thi (Trang 5)

Việc nhẹ lương cao: Cái bẫy quen dịp cận Tết

Việc làm ảo, xuất khẩu lao động "ma" bủa vây dịp cận Tết, đẩy nhiều lao động vào cảnh mất tiền, vướng rủi ro pháp lý (Trang 6)

Diện mạo mới của sân khấu hôm nay

Diện mạo của sân khấu Việt Nam đang dịch chuyển từ tư duy làm nghề khép kín sang tư duy đối thoại với công chúng (Trang 8)

Giúp người lao động nhẹ gánh lo toan

Ngoài bảo đảm lương, thưởng, nhiều doanh nghiệp còn chăm lo Tết bằng xe về quê miễn phí, quà Tết, tất niên... (Trang 7)

"Ma trận" pháo online: Coi chừng mua nhầm hàng cấm

Giữa "ma trận" pháo online, người dân cần tỉnh táo để tránh sập bẫy hàng cấm và bị phạt tới 40 triệu đồng (Trang 13)

Không thể mãi ra quân rồi đâu lại vào đó

Chỉ khi chế tài đủ mạnh, quản lý chặt chẽ, công nghệ được áp dụng triệt để và người dân thay đổi thói quen, lúc đó tình trạng xe khách vi phạm mới chấm dứt (Trang 15)

"Khủng hoảng cô đơn" ở Trung Quốc

Một ứng dụng mang tên "Are You Dead?" (tạm dịch "Bạn đã chết chưa?") đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc trong những ngày đầu năm 2026 (Trang 16)

Thực phẩm bẩn: Luật hở hay tâm thiếu? (*) Siết hậu kiểm, quy rõ trách nhiệm

An toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối do lỗ hổng thực thi và sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh (Trang 12)

Cảnh báo tai nạn lao động cuối năm

Thời điểm cuối năm, áp lực công việc, tăng ca… khiến người lao động rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất tập trung dẫn đến tai nạn đáng tiếc (Trang 14)