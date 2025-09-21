Báo in ngày 21-9: Bao giờ thỏa giấc mơ an cư?

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 21-9

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây



Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Kiến tạo vùng động lực hàng đầu (trang 2):

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu đưa đồng bằng sông Hồng trở thành vùng động lực hàng đầu, cùng vùng Đông Nam Bộ truyền cảm hứng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững cho cả nước.

TP HCM: Mở rộng đầu tư vào cảng Cái Mép Hạ để phát triển kinh tế biển (trang 3):

Qua khảo sát, nghiên cứu các quy hoạch về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng biển Cần Giờ, các tuyến giao thông kết nối, khu thương mại tự do, logistics… cho thấy khu vực này đang hình thành sức hút, sự phát triển mạnh mẽ cho thành phố trong tương lai gần.

Lò cao kháng chiến Hải Vân: Kỳ tích của ngành quân giới (trang 5):

Dù chỉ hoạt động 4 năm, nhưng Lò cao kháng chiến Hải Vân đã góp phần cùng cả nước viết nên bản hùng ca trong chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Thêm lựa chọn việc làm cho lao động Việt Nam (trang 6):

Chiến lược đưa lao động Việt Nam ra thế giới được triển khai theo hướng bền vững, hiệu quả và nhân văn.

Lý Sơn trước cơ hội "cất cánh (trang 7):

Tỉnh Quảng Ngãi kỳ vọng sân bay Lý Sơn trở thành động lực để đặc khu này khẳng định vai trò hạt nhân ở cả 3 trụ cột kinh tế, du lịch và quốc phòng - an ninh.

DIỄN VIÊN STEVEN NGUYỄN: Đủ nắng hoa sẽ nở (trang 8):

Khó khăn đã rèn cho Steven Nguyễn bản lĩnh và sự kiên nhẫn

Xe Hàn, Nhật lo mất chỗ đứng (trang 10):

Thị trường xe điện bùng nổ khiến các hãng xe xăng - nhất là thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc - mất dần "miếng bánh" thị phần.

Kiến tạo nền báo chí dữ liệu với AI (trang 13):

Công nghệ đã khiến dữ liệu hiện diện như một thể loại báo chí mới mẻ.

Quan sát và bình luận: Chia sẻ số phận an ninh (trang 16):

Trong toan tính về thỏa thuận mới này, Ả Rập Saudi nhằm đến hiệu ứng răn đe vũ khí hạt nhân của Pakistan. Trong khi đó, Islamabad nhằm tới nguồn tiền dồi dào của Riyadh có thể đổ vào Pakistan để đầu tư và hợp tác, giúp nước này phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng.