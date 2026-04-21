Báo in ngày 22-4: Hộ kinh doanh cần ngưỡng miễn thuế hợp lý

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-4-2026.

- Định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn Việt Nam - Hàn Quốc (trang 2)

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có thể coi là "điểm neo chiến lược" cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước

- Kiến nghị tăng lương cơ sở 13%-15% (trang 3)

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, thay vì 2,53 triệu đồng/tháng như dự kiến

- Hộ kinh doanh cần ngưỡng miễn thuế hợp lý (trang 10)

Các hộ kinh doanh mong muốn cơ quan quản lý cần tính toán ngưỡng miễn thuế dựa trên lợi nhuận thực tế

- Băn khoăn với đề xuất vay vàng trong dân (trang 11)

Đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể kéo theo hàng loạt rủi ro vĩ mô.

- Hợp lực vì người lao động trong kỷ nguyên số (trang 6)

LĐLĐ TP HCM và Báo Người Lao Động ký kết hợp tác tăng cường tuyên truyền, chuyển đổi số, nâng chất lượng chăm lo đoàn viên - lao động

- Đóng góp lớn từ các cảng biển ở TP HCM (trang 5)

Nhiều dự án dự kiến triển khai trong tháng 4 như những mảnh ghép quan trọng của bức tranh trung tâm kinh tế biển quốc gia tại TP HCM

- Nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao (trang 9)

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức đã hoàn tất, chỉ còn chờ các cuộc tranh tài chính thức

- Chặn "máy chém" lăn bánh trên phố (trang 12)

Bất chấp các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, xe tự chế vẫn là nỗi ám ảnh tại TP HCM, đòi hỏi những giải pháp căn cơ hơn thay vì chỉ trông chờ vào các biên bản xử phạt

- Hàng loạt bãi cát "lậu" ngang nhiên tồn tại giữa lòng TP Huế (trang 15)

Không nằm trong danh mục quy hoạch, nhiều bãi tập kết trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, ảnh hưởng đến môi trường

- Mô hình AI: Con dao hai lưỡi (trang 16)

Những bước tiến vượt bậc trong năng lực của mô hình AI cũng đi kèm với nỗi lo "tin tặc" có thể sử dụng các công cụ này cho mục đích xấu

- Nhân lực công nghệ bắt đầu cuộc sàng lọc lớn (trang 14)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 185 chương trình đào tạo tài năng do 24 cơ sở giáo dục đại học đề xuất, dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 80 chương trình để triển khai từ năm 2026

- Dân số và bài toán nguồn nhân lực quốc gia (*) Dân số bền vững là bài toán tổng thể (trang 7)

Người trẻ không quay lưng với việc sinh con, họ chỉ không dám sinh khi chưa đủ điều kiện. Muốn thay đổi điều đó, chính sách phải đi vào những vấn đề cốt lõi của đời sống



