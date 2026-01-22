Báo in ngày 23-1: Cơ hội bứt tốc trong phát triển

Báo Người Lao Động số ra ngày 23-1-2026.

Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Trang 2-3)

Chiều tối 22-1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát huy sức mạnh nội sinh (Trang 5)

Phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực tăng trưởng mới, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia

Vun đắp niềm tin (Trang 7)

Khi nhà ở không còn ngoài tầm với của người lao động, họ mới yên tâm làm việc và nâng cao chất lượng sống

Hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất": Bất ngờ đến ở phút cuối (Trang 8)

Mỗi tác phẩm ở hạng mục "Phim điện ảnh được yêu thích nhất" của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đều có lợi thế riêng, đủ khả năng tạo bất ngờ phút cuối

Trao quyền thực chất, giám sát minh bạch (Trang 10-11)

Theo chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân, doanh nghiệp nhà nước cần được trao quyền tự chủ thực chất, song song với cơ chế giám sát minh bạch

Kiến tạo "bộ não" kinh tế on-chain (Trang 12)

Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM sẽ là "bộ não" kinh tế on-chain, đưa thành phố từ điểm hút vốn thành hạt nhân điều phối dòng tiền và dữ liệu khu vực

Côn Đảo vươn mình (*): Thông điệp từ "địa chỉ đỏ" (Trang 12-13)

Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay là sự khẳng định chủ quyền quốc gia nơi vùng biển đảo tiền tiêu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí cống hiến...

Điểm cộng chứng chỉ và bài toán cân bằng (Trang 14)

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên là một yếu tố gia tăng lợi thế chứ không thể thay thế hoàn toàn năng lực ở các môn văn hóa khác

Căng thẳng về Greenland hạ nhiệt (Trang 16)

Đan Mạch cho biết sẵn sàng thảo luận các quan ngại an ninh của Mỹ nhưng không chấp nhận bất kỳ điều gì xâm phạm chủ quyền quốc gia