image

Báo in Người Lao Động 22-1: U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành

Quí Phong - Vệ Loan -

TP HCM lan tỏa động lực phát triển cho cả nước; Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế... là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 22-1: U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-1-2026.

+ Kiên định thực hiện sứ mệnh kiến tạo phát triển (trang 2)

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chính phủ tiếp tục thực hiện sứ mệnh "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân"

+ TP HCM lan tỏa động lực phát triển cho cả nước (trang 3)

TP HCM cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

+ Thị trường Tết: Hàng Việt thắng thế (trang 5)

Sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt về số lượng, chất lượng và giá cả trên thị trường, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng mua sắm dịp Tết Bính Ngọ 2026

+ Ca khúc, MV được yêu thích nhất: Cơ hội ngang nhau (trang 8)

Hai hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" và "MV được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quy tụ những tác phẩm tiêu biểu trong năm qua

+ U23 Việt Nam - vấp ngã để trưởng thành (trang 9)

Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết Giải U23 châu Á năm 2026 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ

+ Tăng tốc thực hiện dự án điện hạt nhân (trang 15)

Khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư gắn với việc bảo đảm nơi ở, điều kiện sống, sinh kế lâu dài cho người dân là yêu cầu xuyên suốt khi triển khai Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận

+ Hài lòng với bệnh viện ở trung tâm thành phố (trang 14)

Theo nhiều bệnh nhân nước ngoài, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 có quy trình khám chữa bệnh tinh gọn, chăm sóc bệnh nhân tận tâm

+ Thị trường vàng, chứng khoán biến động vì Greenland (trang 16)

Mối đe dọa thuế quan mới liên quan đến tương lai Greenland có thể làm suy yếu thỏa thuận thương mại Mỹ - EU từng đạt được vào năm ngoái


