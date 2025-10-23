Báo in ngày 23-10: Khi "ma men" viện cớ

Báo in Người Lao Động số ra ngày 23-10-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 23-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Sức mạnh của dân tộc (Trang 5)

Ở bất kỳ giai đoạn nào, phong trào thi đua yêu nước cũng tạo thành sức mạnh để đất nước vượt qua khó khăn, vững bước đi lên

TP HCM sắp xếp bộ máy: Kết quả đột phá (Trang 6)

Trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết 18, TP HCM đạt được những kết quả đột phá, mang tính cách mạng trong sắp xếp bộ máy

Ứng phó nguy cơ đa thiên tai do bão số 12 (Trang 3)

Các địa phương ở miền Trung chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất, có bản đồ tác chiến để chủ động ứng phó với nguy cơ đa thiên tai do bão số 12 và mưa lũ gây ra

Đề nghị sớm ban hành khung lương mới cho viên chức (Trang 2)

Nhiều đại biểu ghi nhận dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) tiến bộ khi xác lập nguyên tắc trả lương theo vị trí việc làm, năng lực và hiệu quả công việc

Khi "ma men" viện cớ (Trang 12)

Cao điểm xử lý nồng độ cồn tại TP HCM vừa khởi động đã ghi nhận hàng ngàn vi phạm. Đáng nói, dù vi phạm ở mức kịch khung, nhiều tài xế vẫn cố phân trần bằng đủ lý do

Để TP HCM thành "thiên đường ẩm thực" (Trang 11)

Để nâng tầm du lịch ẩm thực trong giai đoạn mới, TP HCM cần phát huy vai trò đầu tàu sáng tạo và tận dụng các lợi thế

Vì sao hiếm sinh viên tốt nghiệp loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ? (Trang 14)

Con đường học thẳng từ đại học lên tiến sĩ chỉ nên dành cho những người thực sự xuất sắc, có định hướng nghiên cứu rõ ràng

Lập di chúc: Sơ suất nhỏ, tranh chấp lớn (Trang 13)

Không chỉ di chúc viết tay, nhiều di chúc đã được công chứng vẫn có thể bị tòa tuyên vô hiệu do vi phạm về nội dung hoặc thủ tục, đẩy các gia đình vào hành trình tranh chấp thừa kế phức tạp, kéo dài

Khai phá thị trường gần (Trang 10)

Điểm khác biệt của các thị trường gần là không yêu cầu quá cao về tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng lại đặt nặng yếu tố giá cạnh tranh