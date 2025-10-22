VIDEO
Báo in ngày 22- 10: TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông

Đỗ Thông - Vệ Loan -

(NLĐO) - Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, hội nghị không chỉ là kết nối giao thông mà còn kết nối nghĩa - tình, khát vọng của hai địa phương

Báo in ngày 22- 10: TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-10-2025.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 22-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị (Trang 2)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay các đơn vị đang phải tập trung rất cao cho việc hoàn thành phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị

Thị trường gọi xe công nghệ nóng trở lại (Trang 5)

Với lợi thế giá rẻ và ổn định, các ứng dụng gọi xe mới đã nhanh chóng lấy được cảm tình của khách đi xe

Kiến tạo tương lai xanh (Trang 10)

Việc biến rác thải thành năng lượng sạch không còn là lựa chọn mà là hướng đi bắt buộc trong bối cảnh hiện nay và tương lai

Nhận diện trở ngại, hóa giải thách thức (Trang 11)

Nhiều hướng đi, cơ hội hợp tác để biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch cho tương lai được mở ra thông qua những ý kiến tâm huyết tại hội thảo

Cả trăm hộ dân rơi vào tình cảnh trớ trêu (Trang 12)

Trớ trêu thay, chốn an cư mới của những hộ dân chạy trốn thiên tai lại chính là điểm nóng sạt lở, đẩy họ vào cảnh sống bất an

Sàn diễn liên tục sáng đèn, "anh tài" thỏa sức (Trang 8)

Bên cạnh nhiều gương mặt trẻ nổi bật, những diễn viên gạo cội cũng không ngừng đột phá trong diễn xuất

"Lá chắn" bảo vệ nhà đầu tư tiền số (Trang 13)

Việc phát triển các công cụ truy vết dòng tiền trên thị trường tiền số giúp bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững

Bãi xe container cày xới, đe dọa khu dân cư (Trang 15)

Hàng loạt bãi đỗ xe container tự phát mọc lên giữa khu dân cư ở Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khiến người dân bất an

Việt Nam - Phần Lan nâng cấp quan hệ (Trang 16)

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Phần Lan đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược


