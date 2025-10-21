Báo in ngày 21- 10: Quyết định chiến lược, dũng cảm, trách nhiệm

Báo in ngày 21- 10

Quy mô nền kinh tế đạt 510 tỉ USD (Trang 2-3)

Những con số phấn khởi năm 2025: tăng trưởng GDP dự kiến trên 8%; quy mô nền kinh tế đạt 510 tỉ USD, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD

5 nhóm vấn đề kiến nghị với Quốc hội (Trang 2-3)

Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển

RÁC THẢI - TÀI NGUYÊN CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (*): Hướng đi bắt buộc (Trang 5)

Từ chủ trương đến hành động, TP HCM cùng nhiều địa phương đang từng bước biến việc xử lý rác thành sản phẩm quan trọng cho tương lai

Dòng vốn đầu tư bất động sản dịch chuyển vào Nam (Trang 10)

Xu hướng "Nam tiến" của giới đầu tư bất động sản đang ngày càng rõ rệt

"Không một mình" trong không gian mạng (trang 13)

Các ngành chức năng TP HCM đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm chung tay bảo vệ học sinh khỏi các rủi ro trên không gian mạng

Rùng mình với giảm cân thần tốc (Trang 14)

Hầu hết sản phẩm giảm cân không phép bị phát hiện đều có chứa 2 loại chất mà nước ta và thế giới đã cấm hàng chục năm qua

Cú hích cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM (Trang 11)

Việc TP HCM hợp tác với sàn chứng khoán Nasdaq cùng những cam kết là cú hích mới cho chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Giải mối lo trên Quốc lộ 1K, Mỹ Phước - Tân Vạn (Trang 15)

Các đơn vị liên quan đang gấp rút "thay áo mới" cho nhiều tuyến đường đang xuống cấp ở khu vực Bình Dương cũ của TP HCM

Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan (Trang 16)

Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương