image

Báo in ngày 23-11: Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

Vĩnh Tùng - Duy Phú -

(NLĐO) - Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất là cứu trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

Báo in ngày 23-11: Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 23-11-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Việt Nam nhấn mạnh 3 bảo đảm chiến lược (trang 16): Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau

ĐÔ THỊ CẤP ĐẶC BIỆT CẦN MÔ HÌNH BÁO CHÍ ĐẶC THÙ (*): Hiệu quả từ cơ chế tự chủ (trang 4): Xã hội chờ đợi một mô hình báo chí mà thông tin đến với độc giả, khán giả, thính giả nhanh hơn, rộng hơn.

Cựu chiến binh biến rác thải thành "vàng" (trang 5): Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch dành tâm huyết ủ rác thành phân hữu cơ, hướng dẫn người dân tăng năng suất nông nghiệp và phủ xanh đồi trọc.

Bài học cho ngày nay (trang 6): Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu về đoàn kết thống nhất, thời cơ và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân.

Tự hào là lính thợ Trường Sa (trang 7): Những người lính thợ của Binh chủng Thông tin Liên lạc là "cánh tay nối dài", giúp Trường Sa và các nhà giàn ngày càng thêm gần với đất liền.

HIẾN KẾ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA (*) Để TP HCM trở thành trung tâm âm nhạc (trang 8): TP HCM có thị trường năng động, nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào và kho di sản Nam Bộ phong phú - đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm âm nhạc mang bản sắc địa phương với đặc điểm đương đại của khu vực.

Cái kết đắng cho điệp khúc "thiếu kiến thức" (trang 15): Không thể lấy danh tiếng hay sự "thiếu hiểu biết" để gỡ tội.

    Thông báo