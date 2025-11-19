VIDEO
image

Báo in ngày 20-11: Tận hiến cho sự nghiệp "trồng người"

Đỗ Thông - Quốc Thắng -

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 20-11 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Video 16/11/2025
Báo in ngày 18-11: Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ

Video 17/11/2025
Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Thời sự 15/11/2025
Báo in Người Lao Động 17-11: Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Video 16/11/2025
Báo in ngày 20-11: Tận hiến cho sự nghiệp "trồng người" - Ảnh 1.

Báo in ngày 20-11

Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục phải trả giá đắt (Trang 5)

Quảng cáo "thổi phồng" công dụng kẹo Kera để thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị tuyên phạt tù về tội "Lừa dối khách hàng"

Những chuyến đi mang sứ mệnh Công đoàn (Trang 6)

Giữa thiên tai dồn dập, những chuyến đi sẻ chia của tổ chức Công đoàn đã trở thành điểm tựa để người lao động vùng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống

Khơi nguồn cảm hứng (Trang 8)

Khai thác giá trị lịch sử, truyền thống giúp công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, giàu bản sắc và sức lan tỏa quốc tế

Hộ kinh doanh chật vật chuyển đổi thuế (*): Lo lắng về ngưỡng doanh thu chịu thuế (Trang 10)

Nhiều ý kiến đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh và bổ sung giảm trừ gia cảnh để bảo đảm công bằng

Băn khoăn tiền chuyển mục đích sử dụng đất (Trang 11)

Các đại biểu kiến nghị đất thổ cư của hộ dân chỉ nên tính tiền chuyển mục đích theo khung giá nhà nước, không thu theo giá thị trường

Vì một "đô thị không khói bụi" (Trang 12)

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, TP HCM đứng trước cơ hội lớn trở thành "đô thị không khói bụi"

Giải quyết thách thức vận chuyển rác thải (Trang 13)

Trước việc bãi rác Đa Phước sẽ chỉ mở cửa trong thời gian giới hạn, nhiều giải pháp đã được tính tới

Việt Nam - Algeria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (16)

Algeria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt Nam và làm cửa ngõ để tăng cường hợp tác kinh tế với châu Phi

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


