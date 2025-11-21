Báo in Người Lao Động 21-11: Hát karaoke ồn ào: Coi chừng bị phạt nặng!

Báo in Người Lao Động 21-11

+ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế

Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi nhiều năm qua

[Trang 16]

+ Tạo sức bật để TP HCM bứt phá

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023, TP HCM rất cần sửa đổi, bổ sung để có khung pháp lý vượt trội nhằm giải quyết ngay các điểm nghẽn mang tính cấp bách và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh

[Trang 12-13]

+ Ngành GD-ĐT TP HCM tỏa sáng

TP HCM đang xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng, bền vững, hướng tới là trung tâm giáo dục của khu vực

[Trang 3]

Ngành GD-ĐT TP HCM tỏa sáng

+ Hiến kế giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa

Sau khi Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, Báo Người Lao Động đã tổ chức tọa đàm (lần 4) tiếp tục đóng góp giải pháp cho chiến lược này. Từ đây, nhiều ý tưởng, hiến kế tâm huyết và khả thi đã được ghi nhận.

[Trang 8]

+ Ủng hộ thực hiện phụ cấp ưu đãi với nhà giáo

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo, được quy định trong dự thảo luật liên quan

[Trang 2]

+ Ấm áp tình người trong lũ dữ

Hình ảnh các chiến sĩ dìu từng người qua dòng lũ xiết, tình nguyện viên lội nước ngang ngực cứu trợ đồng bào… là những tia sáng ấm áp giúp người dân vững vàng hơn trong hoạn nạn

[Trang 5]

Ấm áp tình người trong lũ dữ

+ Nhanh chóng chặn giá thực phẩm leo thang

Thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến các vùng trồng khiến giá rau xanh tăng chóng mặt, một số thực phẩm khác cũng rục rịch tăng theo

[Trang 11]

+ Hát karaoke ồn ào: Coi chừng bị phạt nặng!

Trước tình trạng hát karaoke "tra tấn" ở khu dân cư, cơ quan chức năng một số địa phương tại TP HCM đã đến từng nhà yêu cầu ký cam kết, đồng thời cảnh báo mức phạt vi phạm tiếng ồn có thể lên tới 160 triệu đồng

[Trang 12]

Báo in Người Lao Động 21-11

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



