Báo in ngày 23-8: Điểm chuẩn đại học - ngành “hot” tiếp tục dẫn đầu

Khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường

Chương trình "Thời cơ vàng" tái hiện những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường

(Trang 3)

Điểm chuẩn ĐH 2025: Ngành "hot" tiếp tục dẫn đầu

Để chính thức trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 30-8

(Trang 2)

Nỗ lực vì thành tựu chung

Để đóng góp vào sự phát triển chung, Đảng bộ nhiều phường, xã của TP HCM xác định phát triển địa phương dựa trên nguồn lực thực tế, thế mạnh tiềm năng...

(Trang 5)

Thời cơ vàng cho báo chí phát triển đột phá

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thực sự là một vận hội có một không hai để báo chí Việt Nam bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt và sức mạnh của truyền thông cách mạng

(Trang 6)

TP HCM: Nhiều kết quả nổi bật về đối ngoại

Những kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của TP HCM trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của công tác đối ngoại

(Trang 16)

Dệt may, da giày tăng tốc khai thác "mỏ vàng sân nhà"

Ngành dệt may, da giày đang thúc đẩy nhiều giải pháp nhằm mở rộng tiêu thụ, xây dựng thương hiệu Việt, tạo thế cân bằng giữa xuất khẩu và nội địa

(Trang 10)

Năm học 2025-2026: Đột phá phát triển giáo dục

Chiều 22-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 (Trang 14)

Tình cha của chiến sĩ công an với trẻ vùng cao

Việc đại úy Cà Văn Minh chăm lo trẻ mồ côi đã truyền cảm hứng cho đồng đội chung tay, thể hiện sâu sắc tình đồng chí, nghĩa đồng bào

(Trang 15)

Băn khoăn mức hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà

Mức hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng liệu có đủ sức hấp dẫn để người dân mạnh dạn đầu tư điện mặt trời mái nhà?

(Trang 11)

Khởi tố bắt tạm giam 2 nam thanh niên tông đại úy công an

Từ hình ảnh đoạn clip cho thấy các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe lao thẳng vào người chiến sĩ cảnh sát cơ động là hành vi "Giết người"

(Trang 13)

Hành trình siêu đô thị

Sáp nhập ba đầu tàu kinh tế phía Nam sẽ tạo ra một siêu đô thị với sức mạnh tổng hợp vượt trội, tối ưu hóa chuỗi giá trị từ sản xuất đến xuất khẩu (Trang 12)

Chớ xem thường giao kết hợp đồng lao động

Việc không ký hợp đồng lao động sau thời gian thử việc khiến người lao động vướng nhiều hệ lụy về sau, nhất là khi phát sinh tranh chấp lao động

(Trang 7)