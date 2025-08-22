VIDEO
Báo in Người Lao Động 22-8: Chốn nương tựa của người yếu thế

Quí Phong - Vệ Loan -

22/08/2025 00:00

(NLĐO) - Háo hức chờ diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9; Dùng AI “giải cứu” kẹt xe; Thêm diễn biến gây lo ngại tại Dải Gaza…là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 22-8: Chốn nương tựa của người yếu thế- Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-8-2025.

+ Háo hức chờ diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9 (Trang 2)

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, áp phích... chào mừng Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

+ Dùng AI "giải cứu" kẹt xe (Trang 12)

TP HCM có thể giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông bằng các giải pháp công nghệ đơn giản, từ việc dùng AI điều tiết đèn tín hiệu đến tích hợp hệ thống giao thông công cộng

+ Tăng lọc ảo, mất thời gian, thí sinh căng thẳng (Trang 3)

Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ lùi lịch công bố điểm chuẩn khiến hàng triệu thí sinh và các trường đại học không khỏi bất ngờ

+ Chốn nương tựa của người yếu thế (Trang 14)

Mô hình "một cửa" không chỉ đậm tính nhân văn mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngành y tế TP HCM trong việc bảo vệ nạn nhân bị xâm hại, bạo hành

+ Người nước ngoài rộng cửa sở hữu nhà ở (Trang 11)

TP HCM không chỉ là điểm đến làm việc hay du lịch của nhiều người mà còn là nơi đáng sống, tạo sự gắn bó lâu dài

+ Sàn giao dịch tiền số: Chậm là cơ hội trôi qua (Trang 10)

Việt Nam có đủ năng lực để phát triển sàn giao dịch tiền số riêng nhưng nên hợp tác với các sàn lớn trên thế giới để tận dụng hạ tầng và học hỏi kinh nghiệm

+ Không để nút giao An Phú tiếp tục ì ạch (Trang 5)

Sốt ruột với tiến độ dự án nút giao An Phú, Sở Xây dựng TP HCM đã báo cáo UBND thành phố và đề xuất quy trách nhiệm

+ Thêm diễn biến gây lo ngại tại Dải Gaza (Trang 16)

Gaza City - thành phố lớn nhất Dải Gaza - hiện là nơi trú ẩn của hàng trăm ngàn người Palestine phải ly tán trong gần 2 năm xung đột giữa Israel và Hamas

    Thông báo