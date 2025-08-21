HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày

Đỗ Thông - Thanh Long

Nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí trong dịp lễ 2-9 tăng cao, nhất là điểm đến Hà Nội

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày- Ảnh 1.

Báo in ngày 21-8

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 21-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Chính phủ của dân, do dân và vì dân (Trang 2)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước

Nền tảng cho sự phát triển của TP HCM (Trang 5)

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tin tưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày- Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM

AN CƯ - ƯỚC MƠ XA THẲM (*): Nỗi lo đang dần được tháo gỡ (Trang 7)

Tổ chức Công đoàn tham gia xây nhà ở xã hội dành cho công nhân - lao động thuê, mở ra nhiều cơ hội cho họ tiếp cận chế độ an sinh tốt hơn

Truyền cảm hứng tại không gian công cộng (Trang 12)

Khu phố 2, phường Thới An, TP HCM còn được biết đến với tên chung cư Hoa Phượng

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 8.300 tỉ đồng đã đến tay trái chủ (Trang 13)

Sau 3 đợt chi trả, Thi hành án dân sự TP HCM đã chuyển hơn 8.300 tỉ đồng cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2)

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày- Ảnh 3.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 8.300 tỉ đồng đã đến tay trái chủ

Giải quyết nhiều tồn đọng trước thềm năm học mới (Trang 14)

Lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo TP đã có nhiều chỉ đạo gấp rút giải quyết các vấn đề tồn đọng để bước vào năm học mới

Sàn tiền ảo trái phép tìm mọi cách "luồn lách" (Trang 11)

Điểm chung của các sàn tiền ảo trái phép là cam kết mức lợi nhuận "không tưởng", hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng

Tìm cơ chế bảo đảm an ninh Ukraine sau xung đột (Trang 16)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể cung cấp "hỗ trợ trên không" trong cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột

Báo in ngày 21-8

