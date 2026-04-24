Báo in ngày 24-4: Dân số hôm nay - nguồn nhân lực ngày mai

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 24-4

+ Việt Nam - Hàn Quốc cùng kiến tạo chuỗi giá trị mới

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không dừng ở hợp tác thương mại - đầu tư mà đã chuyển sang giai đoạn cùng kiến tạo các chuỗi giá trị mới ở khu vực

[Trang 2]

+ Giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Không chỉ miễn giảm thuế trong ngắn hạn, cần phải đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ để hỗ trợ thực chất hộ kinh doanh

[Trang 3]

+ Dân số hôm nay - nguồn nhân lực ngày mai

Bài toán dân số không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là câu chuyện chung của cả quốc gia. Lời giải chỉ có thể được tìm thấy khi toàn xã hội cùng nhìn nhận và hành động

[Trang 7]

+ Bệ phóng đưa Đồng Nai cất cánh

Việc Đồng Nai trở thành thành phố không đơn thuần là thay đổi danh xưng mà còn dẫn đến những cơ chế đặc thù để địa phương phát triển mạnh mẽ hơn

[Trang 10]

+ Xe buýt miễn phí: Làm sao cạnh tranh với xe cá nhân?

Chủ trương miễn phí xe buýt là một bước đi đột phá để kéo giảm ùn tắc giao thông nhưng sẽ khó thuyết phục người dân nếu bỏ quên bài toán nâng cấp hạ tầng

[Trang 12]

+ Thi lớp 10 tại TP HCM: Dự kiến giao đề trước một ngày

Những năm trước, đề thi được Sở GD-ĐT TP HCM bàn giao vào sáng sớm ngày thi. Năm nay, do địa bàn rộng, đề thi dự kiến được giao trước một ngày

[Trang 14]

+ U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử

Nếu đánh bại đội Malaysia, U17 Việt Nam sẽ lần thứ 4 vô địch U17 Đông Nam Á, vượt lên trên cả Úc và Thái Lan

[Trang 9]

+ Tranh luận việc thu phí qua eo biển Malacca

Eo biển Malacca chủ yếu nằm giữa Malaysia, Indonesia và Singapore, là tuyến hàng hải huyết mạch nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương

[Trang 16]

