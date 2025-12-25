Báo in ngày 25-12: Du lịch nội địa lên ngôi

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 25-12 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

SÁT SAO TỪNG KIẾN NGHỊ TỪ CỬ TRI (Trang 2)

Quốc hội quyết liệt đôn đốc, giám sát việc thực hiện từng kiến nghị của cử tri, nỗ lực giải quyết thấu đáo những vấn đề dân sinh cấp bách

RỘN RÀNG HÀNG TẾT, QUÀ TẾT (Trang 3)

Nhiều người mua sắm Tết sớm do không ít mặt hàng được điều chỉnh giảm giá đáng kể để hút khách đầu mùa

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 25-12-2025

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TP HCM ĐÃ SẴN SÀNG (Trang 5)

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM được tin tưởng vận hành thông suốt, đồng bộ và chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu hoạt động

"CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH - NỀN TẢNG SỐ ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT": LỰA CHỌN KHÔNG DỄ DÀNG (Trang 9)

Bốn chương trình với màu sắc, thế mạnh riêng đang khiến khán giả "đau đầu" lựa chọn

VƯỢT "RANH" KHI ĐÒI NỢ, HẬU QUẢ CHỜ SẴN (Trang 13)

Mua bán nợ là giao dịch hợp pháp nhưng lợi dụng danh nghĩa này để "kéo quân" uy hiếp, khủng bố tinh thần con nợ lại là hành vi phạm pháp

XEM XÉT LẠI CÁC BẢN ÁN CÓ LIÊN QUAN BỊ CÁO PHẠM VIỆT CƯỜNG (Trang 6)

Bản án sơ thẩm nhận định hành vi của bị cáo Phạm Việt Cường, cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội

HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN KHÔNG MỆT MỎi (Trang 8)

TS Trần Du Lịch ra mắt tập sách "Ký ức niềm tin & khát vọng, hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam", đúc kết hơn nửa thế kỷ học tập, nghiên cứu và cống hiến

QUAN TÂM NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Trang 7)

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn TP HCM đẩy mạnh các giải pháp phát huy vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động và chuyển đổi số mạnh mẽ

KINH TẾ MỸ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG (Trang 16)

Dữ liệu mới công bố cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng đến 4,3% trong quý III/2025, so với dự báo 3% của giới phân tích

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



