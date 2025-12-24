CLIP: Công an đột kích triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Ngày 24-12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm về ma túy với số lượng lớn.

Công an đào xới khu vườn của đối tượng Vũ Đình Trọng, thu giữ lượng lớn ma túy

CLIP: Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán ma túy số lượng lớn



Theo đó, sau thời gian theo dõi, ngày 17-12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Trong chuyên án, từ ngày 17 đến 20-12, Ban chuyên án huy động 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại các tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM.

Kết quả triệt phá 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.