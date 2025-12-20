VIDEO
VIDEO: Bưởi đỏ tiến vua, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Bưởi đỏ tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật và hàng trăm nông sản đặc biệt giá bình dân có mặt tại Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông

Tối 19-12, Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần thứ 1 năm 2025 chính thức khai mạc tại phường Bình Đông, TPHCM. Phiên chợ có hơn 120 gian hàng nông sản, hoạt động đến 22 giờ ngày 27-12-2025.

Đây là sự kiện quy mô lớn nhằm kết nối giao thương, đưa đặc sản từ các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, miền Tây Nam Bộ và Huế về phục vụ thị trường TPHCM.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông lần thứ 1 năm 2025 hoạt động đến 22 giờ ngày 27-12

Điểm nhấn thu hút du khách tại phiên chợ năm nay là sự xuất hiện của những giống cây trái lai tạo độc đáo hoặc lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi. Nổi bật trong số đó là loại na sầu riêng có nguồn gốc từ Đài Loan (Trung Quốc), được trồng tại Lạng Sơn. Với mức giá khoảng 250.000 đồng/kg, đây được xem là mặt hàng cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

"Đây là giống na được bà con nông dân mang về trồng thử nghiệm thành công tại Lạng Sơn. Nhìn bên ngoài, vỏ nó gai góc hệt như trái sầu riêng, nhưng khi ăn thịt lại giòn, ngọt và phảng phất hương thơm sầu riêng rất đặc trưng" - chị Trần Thị Ngọc Châu, đại diện gian hàng Trái vườn Tâm Ngọc, chia sẻ.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 3.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, thị trường nông sản năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của giống vú sữa tím Bách Thảo (Tiền Giang). Khác với các loại vú sữa truyền thống thường có mủ và chát ở vỏ, loại vú sữa này có vỏ màu tím sẫm, thịt giòn như rau câu và đặc biệt là có thể ăn cả vỏ. Sản phẩm hiện được niêm yết giá khoảng 100.000 đồng/kg.

Đón đầu xu hướng dịp Tết Nguyên đán 2026, các nhà vườn Đồng Nai cũng mang về phiên chợ loại chuối bàn tay Phật (xuất xứ Gia Kiệm).

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 5.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 6.

Với hình dáng các trái gắn kết tự nhiên như bàn tay và đặc tính chín từng trái thay vì chín hàng loạt, loại chuối này được xem là "hàng hot" cho mâm ngũ quả ngày Tết. Khách hàng có thể mua lẻ với giá khoảng 60.000 đồng/nải hoặc mua trọn bộ mâm ngũ quả được thiết kế sẵn có giá dao động từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Ngoài các loại trái cây mới lạ, các mặt hàng tạo hình nghệ thuật truyền thống vẫn giữ được sức hút riêng. Các cặp bưởi hồ lô, bưởi thư pháp cỡ lớn có giá từ 700.000 – 750.000 đồng/trái, trong khi dòng bưởi tạo hình mini phù hợp với túi tiền đại chúng hơn ở mức 150.000 đồng/trái.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 7.

Bưởi tạo hình mini có giá 150.000 đồng/trái.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 8.

Các cặp bưởi hồ lô, bưởi thư pháp cỡ lớn có giá từ 700.000 – 750.000 đồng/trái

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 9.

Những sản phẩm thủ công như bánh oản làm từ bột nếp, được tạo hình trái cây tỉ mỉ cũng được chào bán với mức giá từ 300.000 đến 800.000 đồng tùy độ phức tạp.

Ở phân khúc cao cấp, sầu riêng Musang King được niêm yết giá 450.000 đồng/kg. Các gian hàng đặc sản miền Trung như Khánh Hòa mang đến các sản phẩm yến sào với mức giá niêm yết: tổ yến 50g giá 1,6 triệu đồng và loại 100g lên tới 3,2 triệu đồng.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 10.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 11.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 12.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 13.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 14.
VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 15.

Người tiêu dùng phổ thông cũng dễ dàng tiếp cận các loại nông sản vùng miền với giá cả phải chăng như mít thước giá 50.000 đồng/kg, hồng xiêm Mexico giá 100.000 đồng/kg hay vú sữa hoàng kim giá 150.000 đồng/kg, bưởi đỏ tiến vua có giá 350.000 đồng/trái.

VIDEO: Bưởi tiến vua, na mùi sầu riêng, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026 - Ảnh 16.

Hàng trăm khách tham quan Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông tối 19-12.

Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông không chỉ là nơi giao thương mà còn là bước đệm khởi động cho chuỗi hoạt động văn hóa Tết tại khu vực "Trên bến dưới thuyền". Sự kiện quy tụ các sản vật đặc trưng như hồng treo gió, ớt trái cây (Lâm Đồng); bánh tráng, muối, gạo tím (Tây Ninh); các sản phẩm OCOP từ sen (Đồng Tháp) và đặc sản núi rừng A Lưới (Huế).

img
img
img
img
img
img
img

Sự kiện quy tụ các sản vật đặc trưng như hồng treo gió, ớt trái cây (Lâm Đồng); bánh tráng, muối, gạo tím (Tây Ninh); các sản phẩm OCOP từ sen (Đồng Tháp) và đặc sản núi rừng A Lưới (Huế).

Đây cũng là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ đầu ra cho nông dân, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch sông nước đặc trưng của phường Bình Đông.

