Báo in ngày 26-1: Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

-Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm (Trang 2)

-Xây dựng chương trình hành động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ (Trang 3)

-Vé Tết vào giai đoạn "cháy"

Vé ô tô, tàu hỏa, máy bay đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi một số tuyến hết vé hoặc giá cao (Trang 5)

-Chuyển nhầm 100 triệu đồng và bài học cảnh giác

Từ niềm vui nhận lại tài sản của người dân nhờ công an hỗ trợ, các chuyên gia pháp lý cảnh báo người nhận tiền thất lạc nếu nảy lòng tham, cố tình chiếm giữ sẽ đối mặt nguy cơ phạm tội (Trang 12)

-Cái giá đắt cho tư duy "đất trước nhà là của mình"

Vừa qua, dư luận xôn xao trước vụ việc gia đình một giảng viên đại học cùng nhau "tác động vật lý" làm hư hỏng chiếc xe Mercedes đỗ trước cửa nhà. (Trang 13)

-NHÓM NHẠC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: Điểm chung và thế mạnh riêng

Mỗi nhóm nhạc mang đến một câu chuyện riêng, một thế mạnh riêng và cùng gặp nhau ở điểm chung: chinh phục khán giả bằng giá trị thật (Trang 8)

Bệ phóng từ giải U23 châu lục

Điều đáng chờ đợi là sự tiến bộ của lứa U23 Việt Nam liệu có giúp tạo ra thế hệ kế cận tốt cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần hay không (Trang 9)

-Làm đẹp mùa cao điểm

Tết là thời điểm nhu cầu làm đẹp bùng nổ nhưng kinh doanh trong lĩnh vực này lại đòi hỏi người trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực và thách thức (Trang 11)

-Trung Quốc kiên trì chống tham nhũng

Bất kỳ người nào dính líu đến tham nhũng, dù là ai hoặc ở vị trí nào, đều sẽ bị xử lý nghiêm, không khoan nhượng (Trang 16)

-Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn "độc đáo"

Mô hình nông nghiệp tích hợp tuần hoàn quy mô lớn được THACO AGRI đầu tư cho thấy cách làm nông nghiệp khác biệt trên nền tảng công nghiệp và số hóa (Trang 10)

-Kiên cường gieo tri thức và lòng nhân ái

Với nhà giáo tâm huyết như cô Phụng, việc dạy học được tiếp nối qua nghiên cứu, sáng tác để đóng góp âm thầm cho đời sống học thuật và hành động để gieo mầm nhân ái (Trang 14)

-Sớm ứng phó với hạn, mặn

Các địa phương ở ĐBSCL đang chủ động các kịch bản ứng phó với hạn, mặn trong mùa khô 2025 - 2026 từ sớm nhằm bảo đảm sản xuất và sinh hoạt (Trang15)