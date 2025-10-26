Báo in ngày 26-10: Khởi đầu kỷ nguyên chống tội phạm mạng

Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

-Bầu Tổng Thư ký Quốc hội, phê chuẩn 2 phó thủ tướng (trang 4):

Quốc hội Thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

-Để báo chí thực sự là tiếng nói khách quan, trung thực (trang 5):

Việc sửa đổi Luật Báo chí phải hướng đến xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, kịp thời và đáng tin cậy.

-Khơi dậy khát vọng vươn tầm TPHCM (trang 6):

Thông qua các phong trào thi đua, TP HCM được tin tưởng phát triển phồn vinh, cùng cả nước tiến nhanh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

-Từ trái tim đến hành động (trang 7):

Từ trong công việc, đời sống hằng ngày đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những con người âm thầm cống hiến, góp phần làm nên diện mạo mới cho TP HCM.

-LIÊN BỈNH PHÁT: Phải trân trọng văn hóa và nguồn cội của mình (trang 8):

Liên Bỉnh Phát diện áo dài, phát biểu bằng tiếng Việt khi lên sân khấu nhận giải.

-Xe sang ế ẩm, nhà phân phối gặp khó (trang 10):

Thị trường ô tô đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong gần một thập kỷ qua, khi nhiều doanh nghiệp phân phối từ xe sang đến xe phổ thông đồng loạt báo lỗ.

-Đừng để tuổi thơ con vỡ vụn (trang 12):

Phía sau mỗi cuộc hôn nhân "đi bước nữa" không chỉ là hành trình tìm lại hạnh phúc của người lớn, mà còn lànhững tổn thương khógọi tên của những đứa trẻ.

-Những cô giáo TP HCM bền bỉ chở sách lên non (trang 14):

Mười năm, hàng trăm chuyến đi, hàng nghìn cuốn sách được gửi trao - đó là hành trình bền bỉ của những cô giáo tâm huyết từ TP HCM, những người mang tri thức và niềm tin đến với học sinh những vùng xa xôi nhất của đất nước

-Quan sát và bình luận: Người mới phất cờ (trang 16):

Trong tuyên bố chính sách đầu tiên sau khi giới thiệu nội các, bà Takaichi đã công khai trọng tâm chính sách cầm quyền là thúc đẩy kinh tế và cải cách xã hội, bảo đảm an ninh và chủ động đối ngoại.