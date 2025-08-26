VIDEO
image

Báo in ngày 26-8: Lời cảnh báo khi mua bán vàng miếng SJC ở "chợ đen"

Đỗ Thông - Duy Phú -

26/08/2025 00:00

(NLĐO) - Doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trái phép sẽ bị phạt từ 300 - 400 triệu đồng

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 26-8 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Phát triển TP HCM phồn vinh, thịnh vượng (Trang 2)

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang mong đội ngũ lãnh đạo TP HCM suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một không gian phát triển mới

Nâng cao vị thế đất nước (Trang 6)

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển

Gần dân, hiểu dân để phục vụ dân (Trang 5)

Gần dân, hiểu dân để phục vụ dân (Trang 5)

Lãnh đạo nhiều địa phương đã chứng minh quan điểm gần dân, vì dân phục vụ đang thấm vào tư duy công vụ nói riêng, cuộc sống nói chung

Báo in ngày 26-8: Lời cảnh báo khi mua bán vàng miếng SJC ở "chợ đen"- Ảnh 1.

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 26-8

Khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5 (Trang 3)

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5 tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để sớm ổn định đời sống người dân

Mua căn hộ để cho thuê: Qua thời hoàng kim! (Trang 10)

Tỉ suất sinh lời từ cho thuê căn hộ hiện chỉ còn 3%-4%, thấp hơn nhiều so với vài năm trước

Cựu chủ tịch Công ty Đại Hải đối mặt án chung thân (Trang 13)

Hàng trăm hộ dân khu dân cư Hiệp Bình Chánh hơn 10 năm không có giấy tờ sở hữu nhà sau khi 2 cựu lãnh đạo Công ty Đại Hải bán đất cho họ rồi mang đi thế chấp

Điểm chuẩn gây bất ngờ chứ không bất thường (Trang 14)

Có sự phân hóa mạnh về điểm chuẩn giữa các nhóm trường và thí sinh có xu hướng chọn trường thay vì chọn ngành

Rộng đường lên Tây Nguyên (Trang 15)

Các dự án đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên sẽ giúp giải tỏa áp lực giao thông, thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng

Nga - Trung Quốc mở rộng hợp tác (Trang 16)

Trung Quốc đã mua 8,71 triệu tấn dầu thô từ Nga hồi tháng 7-2025, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái

