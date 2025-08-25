HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Quí Phong - Thanh Long

Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5; Chuẩn hóa, số hóa tên đường; Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao? - Ảnh 1.

Báo in Người Lao Động 25-8

+ Đoàn kết, đồng lòng tạo nên sức mạnh vô địch

Mỗi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, sự cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng [Trang 2]

+ Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

Dự báo từ trưa đến chiều nay, 25-8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gây mưa đặc biệt lớn - trên 700 mm [Trang 3]

Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao? - Ảnh 2.

Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

+ Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Sau sáp nhập, việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quyết định năng lực phát triển bền vững của TP HCM [Trang 5]

+ Chuẩn hóa, số hóa tên đường

Tình trạng tên đường trùng lặp, đặt tùy tiện bằng ký tự, số thứ tự... khiến việc tìm kiếm địa chỉ tại nhiều khu vực ở TP HCM trở nên khó khăn [Trang 12]

Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao? - Ảnh 3.

Chuẩn hóa, số hóa tên đường

+ Đam mê tái tạo san hô dưới đáy biển

Với nhóm Sasa, tái tạo san hô không phải là một dự án ngắn hạn mà là công việc lâu dài, được duy trì bền bỉ mỗi ngày, hoàn toàn tự nguyện và không lương [Trang 13]

+ Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh

Nhờ cây sâm Ngọc Linh, nhiều người dân vùng núi TP Đà Nẵng thoát nghèo vươn lên làm giàu, trở thành tỉ phú [Trang 11]

Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao? - Ảnh 4.

Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh

+ Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Nghịch lý của mùa tuyển sinh năm 2025 đã diễn ra khi nhiều ngành có điểm chuẩn tăng vọt trong lúc Bộ GD-ĐT đã cố điều chỉnh các quy định nhằm hạn chế thực trạng gây bất bình đẳng này [Trang 14]

+ FED và bài toán hạ lãi suất

Chủ tịch FED cho biết cơ quan này sẽ thận trọng và giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump [Trang 16]

Báo in Người Lao Động 25-8

Tin liên quan

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày

Báo in ngày 21-8: Đi lại dịp lễ 2-9 nóng lên từng ngày

Nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí trong dịp lễ 2-9 tăng cao, nhất là điểm đến Hà Nội

Báo in ngày 19-8: Cần minh bạch khoản lỗ của EVN

(NLĐO) - Việc phân bổ khoản lỗ hàng chục ngàn tỉ đồng của EVN vào giá điện cần được công khai minh bạch, lộ trình phải cân nhắc kỹ lưỡng

Báo in Người Lao Động 22-8: Chốn nương tựa của người yếu thế

(NLĐO) - Háo hức chờ diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9; Dùng AI “giải cứu” kẹt xe; Thêm diễn biến gây lo ngại tại Dải Gaza…là những nội dung đáng chú ý khác

