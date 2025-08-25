Báo in Người Lao Động 25-8: Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Báo in Người Lao Động 25-8

+ Đoàn kết, đồng lòng tạo nên sức mạnh vô địch

Mỗi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, sự cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng [Trang 2]

+ Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

Dự báo từ trưa đến chiều nay, 25-8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gây mưa đặc biệt lớn - trên 700 mm [Trang 3]

+ Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông

Sau sáp nhập, việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quyết định năng lực phát triển bền vững của TP HCM [Trang 5]

+ Chuẩn hóa, số hóa tên đường

Tình trạng tên đường trùng lặp, đặt tùy tiện bằng ký tự, số thứ tự... khiến việc tìm kiếm địa chỉ tại nhiều khu vực ở TP HCM trở nên khó khăn [Trang 12]

+ Đam mê tái tạo san hô dưới đáy biển

Với nhóm Sasa, tái tạo san hô không phải là một dự án ngắn hạn mà là công việc lâu dài, được duy trì bền bỉ mỗi ngày, hoàn toàn tự nguyện và không lương [Trang 13]

+ Giúp nhau làm giàu từ sâm Ngọc Linh

Nhờ cây sâm Ngọc Linh, nhiều người dân vùng núi TP Đà Nẵng thoát nghèo vươn lên làm giàu, trở thành tỉ phú [Trang 11]

+ Điểm chuẩn nhiều ngành cao chót vót, vì sao?

Nghịch lý của mùa tuyển sinh năm 2025 đã diễn ra khi nhiều ngành có điểm chuẩn tăng vọt trong lúc Bộ GD-ĐT đã cố điều chỉnh các quy định nhằm hạn chế thực trạng gây bất bình đẳng này [Trang 14]

+ FED và bài toán hạ lãi suất

Chủ tịch FED cho biết cơ quan này sẽ thận trọng và giảm lãi suất với tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump [Trang 16]