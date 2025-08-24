VIDEO
Báo in ngày 24-8: Tăng tốc du lịch với cú hích đại lễ 2-9

Vĩnh Tùng - Chi Phan -

24/08/2025 00:09

(NLĐO) - Nhiều địa phương trong cả nước đang triển khai loạt chương trình thu hút khách nội địa và quốc tế trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Báo in ngày 24-8: Tăng tốc du lịch với cú hích đại lễ 2-9 - Ảnh 1.

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 24-8

- Văn hóa phải là sức mạnh mềm quốc gia (trang 2): Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành văn hóa phải đi trước, soi đường, dẫn dắt, giữ bản lĩnh hội nhập, củng cố niềm tin, trở thành sức mạnh mềm quốc gia

- Bảo đảm cấp xã vận hành thông suốt (trang 3): Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là cấp xã hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

- Chủ động trước những vấn đề lớn (trang 5): Ngành Tuyên giáo và Dân vận TP HCM chủ động định hướng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trước những vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp.

- TP HCM đang đứng trước thời cơ, vận hội mới (trang 6): TP HCM hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực.

- Tạo sinh kế bền vững cho ngư dân (trang 7): Khánh Hòa "đặt cược" vào mô hình nuôi biển công nghệ cao với quyết tâm đột phá phát triển kinh tế biển, hướng tới tăng trưởng xanh.

- Tập trung ứng phó bão số 5 (trang 7): Dự báo đến sáng 24-8 , bão di chuyển đến vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; đến sáng 25-8, bão đạt cấp 11-12, giật cấp 15, đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến Huế

- Tăng tốc du lịch với cú hích đại lễ 2-9 (trang 8): Nhiều địa phương trong cả nước đang triển khai loạt chương trình thu hút khách nội địa và quốc tế trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

- Kết nối cộng đồng chạy bộ (trang 9): Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt để đón Quốc khánh năm nay tại Hà Nội đúng vào ngày 2-9, còn cặp đôi Lê Tài và Huỳnh Như tích cực hỗ trợ cộng đồng chạy bộ.

- Sôi động thị trường xe máy điện (trang 10): Thị trường xe máy điện bùng nổ khi hàng loạt nhà sản xuất "tung" chiến lược kinh doanh riêng nhằm giành lợi thế cạnh tranh.

- Quan sát và bình luận: Chuyến đi trọng trách! (trang 16): Cái khó đối với Tổng thống Lee Jae Myung là Hàn Quốc hiện gặp trắc trở trong mối quan hệ với nhiều đối tác quan trọng.

